Uomini e Donne, la segnalazione sul corteggiatore: “Parlava con una mora” | Nicole distrutta

Brutte notizie per la tronista Nicole che nel corso delle prossime puntate di Uomini e Donne potrebbe trovarsi faccia a faccia con alcune segnalazioni shock.

Questa seconda parte del dating show Uomini e Donne si prepara a stupire ancora. Questa volta però non solo grazie ad alcune segnalazioni arrivate in studio e con protagonisti i cavalieri e le dame del Trono Over.

In questi giorni stanno infatti facendo discutere alcune inaspettate rivelazioni su di un protagonista del Trono Classico ossia uno dei due corteggiatori ancora alla corte della tronista Nicole.

Nel corso delle prossime registrazioni, la Santinelli potrebbe infatti ritrovarsi a dover chiarire un brutto episodio. Stando infatti ad alcune segnalazioni, uno dei suoi corteggiatori sarebbe stato visto in dolce compagnia di una ragazza mora e non solo ma vediamo nel dettaglio l’accaduto.

Uomini e Donne, il trono di Nicole: come stanno andando le cose

Nicole Santinelli ha fatto il suo arrivo nello studio del dating show poco più di un mese fa e dovrà quindi fare la sua scelta già tra pochissime settimane. Un percorso quindi breve ma che si sta rivelando più intenso del previsto soprattutto a causa del legame già molto fisico che ha creato con i suoi due corteggiatori. Nicole ha infatti già portato a due i suoi pretendenti: da un lato Andrea e dall’altro Carlo.

Con il primo, il percorso si è rivelato essere in salita sin dall’inizio anche per l’interesse della dama Roberta Di Padua. Con Carlo invece le cose sono partite nel migliore dei modi ed il corteggiatore è parso a tutti un vero e proprio principe azzurro. Le cose però adesso rischiano di cambiare a causa dell’ultima clamorosa segnalazione che lo ha visto protagonista.

Nicole Santinelli, la segnalazione sul corteggiatore Carlo: tutti i dettagli

L’esperta di gossip Deianira Marzano in queste ore ha pubblicato un post su Instagram con la segnalazione di una utente che ha raccontato di aver visto Carlo alcuni giorni fa e non da solo. In merito si legge: “Era con un amico e sono stati tutto il giorno a chiacchierare con alcune ragazze. In particolare c’era una mora con cui ha parlato tutto il tempo. Dopo ha anche detto che sarebbe andato in centro a Milano Marittima”.

A quanto pare quindi ci sarebbe stato un contatto molto stretto tra il noto corteggiatore e questa ragazza il cui volto e nome restano avvolti nel mistero. Una notizia che la tronista potrebbe adesso decidere di affrontare con Carlo nel corso delle prossime puntate e prendere una decisione sul loro futuro.