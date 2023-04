Tragedia Sandra Milo, paralizzata a letto: “aveva un cancro” | Non c’è stato niente da fare

Sandra Milo nello studio di Verissimo parla di un tema molto delicato, l’eutanasia: la vicenda della madre rimasta paralizzata a causa di un cancro.

Quando si tocca un tema delicato come la morte, è difficile affrontare il discorso senza un velo di angoscia, soprattutto quando la persona in questione è un tuo parente stretto, o ancor peggio, un genitore.

In questo caso abbiamo ascoltato una Sandra Milo, diva e musa indiscussa del cinema e dello spettacolo italiano, che a cuore aperto spiega al mondo intero quanto è difficile accettare consensualmente la morte di una madre. La stessa mamma che chiese alla figlia di dare il consenso per dare fine ad una vita fatta di dolori e di annullamento, a causa di un tumore che l’aveva consumata fino alla fine.

Ad oggi Sandra Milo ha la bellezza di 88 anni e possiamo dire con certezza che la sua vita è stata piena di successi. Negli anni ‘60, è stata una delle attrici italiane più ammirate, questo grazie al suo carisma e il fascino che l’hanno sempre contraddistinta. L’attrice è stata l’amante – nonché la musa – di uno dei registi italiani più stimati nella storia del cinema, Federico Fellini. La donna negli anni ‘70 entra a far parte del mondo della televisione con Piccoli fan su Rai 2, un noto programma per bambini di quei tempi.

Sandra Milo ha due figli e tante relazioni tormentate alle spalle. Si è parlato molto di lei, non solo per le sue vicende amorose, ma anche per il suo “piccolo” problema con il fisco, che ha visto la diva del cinema a fare i conti con 800mila euro di debiti, una somma modesta che a suo dire, sta riuscendo man mano a risanare.

“Alla fine una soluzione la si trova sempre”, ha affermato a Verissimo. Una frase rassicurante che invoca la tranquillità negli animi del pubblico, un po’ come dire: “tutto passa”. In realtà Sandra nasconde un dolore molto più grande, che non passa mai, ma ci si impara a convivere.

Il cancro della madre

Durante una puntata di Verissimo, Sandra Milo racconta la terribile storia della madre paralizzata da un tumore che gli permetteva di muovere solamente le dita delle mani. “Mia madre aveva vissuto il mio successo ma anche l’insuccesso. Poi mi volle Federico Fellini per ‘8 e mezzo’ (era il 1963, ndr) però mia madre stava molto male. Aveva un cancro che le aveva preso tutto il corpo, stava a letto paralizzata. Poteva solo muovere le mani. Quindi durante il giorno io lavoravo e lei rimaneva con un’infermiera. Poi la sera arrivavo io, la curavo, le facevo i massaggi alle gambe con la crema di mandorle. Mi aspettava, era così felice di vedermi”, racconta emozionata.

Durante il suo racconto, Sandra Milo tocca un tema molto delicato, l’eutanasia, e lo fa raccontando la sua storia, cercando di trasmettere il più possibile al suo pubblico un messaggio forte. “Mi chiedeva aiuto per andare via ma io mi rifiutavo. Poi un giorno mi ha detto: ‘Io per te lo avrei fatto’ e allora mi sono vergognata del mio egoismo. Quindi l’ho fatto, l’ho aiutata a morire. Sono rimasta vicino a lei, le ho tenuto la mano, le ho parlato del mio amore per lei”.

Poi conclude con il meraviglioso quanto straziante addio: “Ad un certo punto mi ha detto: ‘Vai via ti prego. Se tu mi tieni la mano, io non posso andare via. Il tuo amore mi trattiene. Mi sono addormentata nella stanza accanto, quando mi sono svegliata, lei era andata via. Era una donna meravigliosa”.