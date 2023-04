Luca Laurenti, sparito completamente dalla televisione: “Lavora di notte” | Ecco come si è ridotto

Il grande maestro Luca Laurenti, oltre ad essere la spalla destra di Paolo Bonolis, ha anche una “seconda vita”, che si svolge principalmente di notte.

Quando si parla di lui è impossibile non associare all’immagine di comico, da sempre affiancato al conduttore Paolo Bonolis. Con la loro simpatia infatti, la coppia ha conquistato da sempre il grande pubblico. Li abbiamo visti insieme in programmi come Ciao Darwin, Chi ha incastrato Peter Pan, e adesso, con l’intramontabile Avanti Un Altro, il preserale di Canale 5.

Una coppia che scoppia: impossibile immaginarli separati, ma in realtà questo succede più spesso di quanto possiate immaginare. Laurenti infatti, ha un secondo lavoro che svolge di notte, ma che davvero in pochi ne sono a conoscenza.

Il maestro Laurenti non è mai stato un uomo che ama particolarmente raccontare la sua vita al pubblico, anzi possiamo dire che abbiamo di fronte una persona estremamente riservata; tuttavia, cercando qualcosa in più su di lui, abbiamo trovato una cosa davvero curiosa.

Innanzitutto vediamo la sua vita privata. Oltre ad essere un famosissimo comico, conduttore, cantante ed imitatore italiano, Laurenti è nato il 29 aprile 1963, sotto il segno del toro. Il comico è sposato con l’avvocata Raffaella Ferrari dal 1994. Dal loro matrimonio sono nati due figli: Andrea 1997 e Gabriele nato nel 2003. Ci sono voci insistenti che affermano che Luca abbia un’altra figlia di nome Jasmine, nata nel 1993 da una precedente relazione, ma ad oggi non si hanno molte informazioni in merito. Oltre a questo, sappiamo che è un comico e attualmente ricopre il suo posto al fianco di Bonolis ad Avanti un Altro, ma in realtà c’è di più.

La seconda vita di Luca Laurenti: lavora di notte

Beh, arrivati a questo punto vi starete certamente chiedendo cosa possa mai fare il maestro Laurenti durante la notte se non dormire. Come accennato in precedenza, si tratta di un personaggio molto riservato che peraltro, non ha nemmeno un profilo social su cui curiosare.

Durante la pandemia, del comico non si sono più avute tracce, ma in realtà è stato “beccato” più volte con il pianoforte in mano. Esatto, la musica è il motivo per cui Laurenti sta sveglio di notte. In pochi lo sanno ma in realtà, Luca ha dedicato la sua intera vita alla musica, ma riuscì grazie a Bonolis ad entrare a far parte del mondo dello spettacolo e della comicità.

Il provino di Laurenti, parla Paolo Bonolis https://t.co/YH66XpVUUU via @YouTube — Daniela Guglielmi (@DanielaGuglie15) April 25, 2023

Ad oggi Laurenti suona il piano in diversi locali, in occasione di importanti serate jazz, eventi che si svolgono esclusivamente di notte. Alla fine, ogni occasione è buona per sentire il maestro cantare e suonare, non solo nei programmi televisivi in cui siamo abituati a vederlo.