Lorella Cuccarini, scoperti i messaggi nascosti proprio con lui: caso incredibile dopo Amici

Rivelazione a sorpresa sulla nota insegnante Lorella Cuccarini da parte di un ormai ex allievo di Amici di Maria De Filippi.

Lorella Cuccarini da ben tre anni occupa un posto nella scuola del talent Amici di Maria De Filippi. Durante la sua prima esperienza ha svolto il ruolo di insegnante di ballo. Alla sua seconda e terza esperienza, la produzione ha invece scelto di affidarle un banco di canto.

Il suo ruolo nella scuola da sempre divide il pubblico tra chi la considera dolce al punto giusto e chi invece troppo materna. L’insegnante è infatti solita sviluppare un rapporto molto stretto ed emotivo con i suoi allievi ed a quanto pare questo prosegue anche fuori lo studio.

Almeno questo è quanto si evince da alcune dichiarazioni a sorpresa di un ormai noto ex allievo di Amici che in queste ore ha parlato di nuovo della sua ormai ex insegnante.

Lorella Cuccarini, il rapporto con i suoi ex allievi: tutti i dettagli

In questi tre anni, la Cuccarini si è ritrovata a gestire diversi allievi sia della categoria canto che di ballo. Nella scuola si è dimostrata con loro molto dolce e secondo il collega Rudy Zerbi è stata con molti di loro fin troppo materna ed accondiscendente. In realtà, la nota showgirl anche una volta fuori dal talent ha mantenuto con tutti loro un buon rapporto.

La nota showgirl più volte ha pubblicato sui social video e foto con alcuni suoi allievi ma a quanto pare il rapporto con alcuni di loro non si limita a questo. Di recente infatti un suo ex allievo ha raccontato di alcuni contatti in gran segreto con la sua ex insegnante e stiamo parlando del cantante NDG.

Amici, la rivelazione di NDG dopo Amici: la verità sulla Cuccarini

NDG è stato un allievo della Cuccarini durante questa edizione di Amici e si è visto costretto a lasciare il talent durante le prime puntate del serale. Durante una recente intervista a SuperGuidaTv ha rivelato: “Lorella? Mi è sempre stata vicino, mi ha stimolato a fare tanto. Lei è stata sempre disponibile a vedermi, a parlare. Veniva a tranquillizzarmi. Ancora oggi è sempre presente, ma non solo con me anche con gli altri“.

A quanto pare quindi anche una volta fuori dal talent, Lorella è solita tenersi in contatto con i suoi ex allievi per accertarsi che vada tutto bene. Una conferma quindi di come la showgirl prenda sul serio il suo ruolo di insegnante ad Amici e di come si impegni costantemente per ognuno dei suoi allievi.