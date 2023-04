Isola dei Famosi, cacciato via su due piedi: il programma nelle fiamme

Escluso dall’edizione adesso in onda dell’Isola dei Famosi rompe il silenzio per una importante promessa: le sue ultime dichiarazioni.

Ha da pochi giorni preso il via una nuovissima edizione dell’Isola dei Famosi con al timone la conduttrice Ilary Blasi. Una nuova serie di appuntamenti che hanno però già scatenato alcune polemiche a causa dei concorrenti scelti per questa esperienza.

Rispetto alla prima lista presentata vi sono infatti alcune sostanziali differenze e tra queste anche una eccellente esclusione. I motivi dietro la sua assenza non sono mai stati resi noti in modo ufficiale e nemmeno dal diretto interessato.

Questi di recente ha infatti commentato la sua esclusione senza rivelarne i motivi ma allo stesso tempo ha deciso di fare una promessa in vista del prossimo futuro.

Isola dei Famosi, alcune esclusioni eccellenti: i motivi e chi sono

Nel corso delle ultime settimane di messa in onda del GF Vip, dai vertici Mediaset sembrerebbe essere arrivata una vera e propria sfuriata. Questo perché Pier Silvio Berlusconi in vista del futuro ha intenzione di eliminare la quota trash dai suoi format. Un primo effetto si è avuto non solo sulle squalifiche ai danni di alcuni ormai ex gieffini ma anche sul cast dell’Isola.

Rispetto infatti alla lista presentata alcune settimane fa, diversi naufraghi non sono mai arrivati in Honduras. Alcuni di loro hanno smentito la trattativa e tra questi le sorelle Enardu e Gianmarco Onestini. Altri invece hanno velatamente confermato di aver fatto il provino e di essere decisi a non arrendersi. Questo è per esempio il caso dell’avvocato Luca Di Carlo che di recente ha parlato proprio del noto reality.

Luca Di Carlo, fuori dall’Isola: le parole sul futuro

Luca Di Carlo è divenuto noto al pubblico italiano esattamente un anno fa ossia quando si è presentato nello studio dell’Isola in qualità di avvocato ed amico dell’attrice Ilona Staller. Una personalità particolare che ha conquistato il pubblico ma a quanto pare fatto preoccupare la produzione del reality. Di Carlo ha infatti parlato dell’Isola confermando di aver fatto il provino ma di non essere stato confermato alla partenza.

Il portale Blogtivvù ha riportato alcune sue parole al settimanale NuovoTv: “Se ci riproverò il prossimo anno? È l’Isola che ci riproverà con me. Se mi provi poi non ne può fare a meno“. Con queste parole non ha quindi confermato o smentito il motivo dietro la sua esclusione. Allo stesso tempo ha però rivelato come questa non è destinata ad essere una presa di posizione definitiva da parte degli autori.