Edoardo Tavassi senza parole: “Lui non mi interessa…” | Micol rompe il silenzio sui social

Micol Incorvaia ha parlato di come si è evoluto il suo rapporto con Edoardo Tavassi dopo la fine del GF Vip: tutti a bocca aperta.

Il Grande Fratello Vip è finito da ormai diverse settimane e per tutti è il momento ormai di tirare le somme soprattutto in amore. In questa edizione sono nate diverse coppie ed una di queste è quella formata da Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia.

I due in casa sono parsi a tutti i più equilibrati e tra di loro ci sono stati pochissimi accesi confronti. Una volta terminato il reality, la coppia ha trascorso alcuni giorni a Roma prima di separarsi in quanto la Incorvaia vive e lavora a Milano da diversi anni.

Un dettaglio che ha fatto preoccupare qualcuno e scatenato anche alcuni non fan della coppia che hanno chiesto spiegazioni. Le parole di Micol in merito sono state esaustive ed hanno stupito molti.

Edoardo Tavassi, la sua storia con Micol: gli ultimi sviluppi

Edoardo ha fatto il suo ingresso nella casa con il desiderio di trovare finalmente l’amore. Al contrario quindi di Micol che più volte ha sottolineato di non avere alcun interesse sentimentale. Dopo alcune settimane però l’ormai ex gieffina ha ceduto ed i due si sono trovati a vivere una romantica storia d’amore davanti alle telecamere.

Una volta finito il reality, i due hanno trascorso alcuni giorni a casa di Edaordo a Roma. La coppia ha trascorso il tempo in totale privacy ed hanno però fatto le rispettive presentazioni in famiglia. Tutto bene quindi fino alla decisione di Micol di tornare a Milano dove da anni vive e lavora. Una scelta che ha scatenato i detrattori della coppia che hanno chiesto spiegazione alla Incorvaia.

Micol Incorvaia, la verità su Edoardo: cosa sta succedendo

L’ormai ex gieffina ha deciso in queste ore di rispondere ad un box domande su Instagram. Tra le curiosità anche quella di un utente che le ha fatto notare: “Sembra che a te non freghi nulla di Edo“. Un commento a cui la Incorvaia ha deciso di rispondere: “Il fatto che io non sia presente dal punto di vista social, non significa che io non lo sia in privato. Sono sempre stata una persona molto rispettosa della propria intimità e di quella altrui”.

Micol ha poi aggiunto: “Ci sono momenti di tenerezza, privati che in quanto tali non vanno necessariamente condivisi. Il fatto che non vada a sciorinare in giro quanto sia innamorata, non toglie che io lo sia”. Tra i due va quindi tutto bene nonostante il silenzio sui social.