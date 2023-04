Miguel Bosé, l’incredibile rivelazione dopo anni: “Piangeva sempre” | È successo dietro le quinte

Miguel Bosé è finito al centro di alcune scottanti rivelazioni da parte di una sua nota ex collaboratrice: l’episodio shock.

Il nome di Miguel Bosé è noto a tutti coloro che negli anni hanno apprezzato le sue doti da attore, cantante e showmen. Un profilo che anche il pubblico italiano ha apprezzato in passato grazie anche alla sua voglia di mettersi in gioco in vesti sempre diverse.

Dal punto di vista della sua carriera vi sono stati tanti successi ed anche tante cadute da cui si è rialzato. Per quanto invece riguarda la sfera privata non si conosce fino in fondo la sua storia che ha comunque regalato grandi colpi di scena.

In questi giorni però è emerso qualche dettaglio ulteriore su quello che accadeva dietro le quinte e nel privato dell’attore. Tutto questo a causa delle rivelazioni scottanti di un noto volto italiano.

Miguel Bosé, la carriera in Italia: il clamoroso flop

Una lunga carriera quella di Bosé che ha conquistato tutto il mondo. In diverse occasioni ha però collaborato anche con format italiani ed alcuni anche particolarmente noti. Nel dettaglio ha preso parte al Festival di Sanremo, ha vinto ben tre edizioni del Festivalbar ed ha inoltre anche vestito i panni di direttore artistico nella fase serale di Amici di Maria De Filippi.

In Italia ha però anche affrontato un altro progetto e molto prima del suo arrivo ad Amici. Una grande occasione che si è però trasformata in un vero e proprio flop e si tratta del format Operazione Trionfo. In quel frangente ha conosciuto Maddalena Corvaglia che sembra non avere un bel ricordo di lui.

Maddalena Corvaglia, le sue dichiarazioni su Bosé: parole inaspettate

Maddalena Corvaglia ha di recente rilasciato alcune dichiarazioni su Bosé nel corso di una sua intervista al Corriere della Sera. In merito alla loro collaborazione ha sottolineato: “A Striscia ero abituata a sentirmi in famiglia mentre con lui non mi sono proprio presa. Faceva il divo, si chiudeva in camerino. “Ma questo qui da dove arriva?” mi chiedevo. E poi piangeva sempre, si emozionava per un nonnulla“.

A quanto pare quindi i due non hanno mai sviluppato il feeling giusto e questo dettaglio sembrerebbe aver reso molto complicato il loro lavoro insieme. Una rivelazione che ha lasciato tutti stupiti e che arriva solo adesso ossia a tanti anni di distanza in quanto stiamo parlando dei primi anni del 2000.