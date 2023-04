Mara Venier, il divorzio arriva così: “Ci ha sorpresi in bagno” | La coppia esplosa come una bolla di sapone

Durante una puntata a Verissimo, Mara Venier racconta di aver beccato l’ex marito Jerry Calà in bagno con una donna: l’attore è andato su tutte le furie.

Quell’aneddoto di Mara Venier scatenò l’ira funesta dell’ex marito. Secondo Jerry Calà, ai tempi del loro matrimonio, Mara soffriva di una gelosia fuori controllo, dettaglio che la conduttrice si è dimenticata di raccontare durante l’intervista; ma cosa è successo esattamente? Per capire meglio l’accaduto partiamo dall’inizio, ossia da quando la coppia si è conosciuta.

Mara Venier e Jerry Calà si sono conosciuti proprio durante il lavoro. Il loro amore infatti, scoppiò sul set di Professione Vacanza, dove interpretavano i ruoli di due ex coniugi; quel fatidico incontro portò la coppia ben presto sull’altare.

Le loro nozze si sono celebrate a Las Vegas nel 1984, ma il loro amore fu destinato a durare solamente tre anni, dove Mara e Jerry si separano legalmente.

In tutti questi anni, Mara non ha mai voluto rivelare il vero motivo della loro rottura, anche a fronte di una bellissima amicizia che si è stabilita tra i due ex coniugi; tuttavia, dopo 33 anni, la conduttrice racconta un retroscena che lascia basito tutto lo studio di Verissimo, ma secondo Jerry, le parole della conduttrice sono state gonfiate notevolmente.

Mara Venier e Jerry Calà: la verità allo scoperto

Dopo la rottura sofferta tra Mara Venier e Jerry Calà, la coppia è riuscita a mantenersi in buoni rapporti, anche adesso che i due vivono due vite ben distanti. Non ci furono molte informazioni in merito alla rottura della relazione, se non fosse per la nomina da dongiovanni che si è conquistato Jerry Calà: pare che l’uomo avesse la passione per le donne, per questo si sarebbe fatto travolgere in più di una scappatella durante il matrimonio.

Durante una puntata di Verissimo, con Silvia Toffanin, Mara si lascia andare ad una rivelazione : “Sono andata nei bagni e l’ho pizzicato con un’altra, non sai quante gliene ho date sia a lui che a lei”, ha dichiarato ironicamente. Questo racconto ha fatto molto ridere il pubblico che è sempre stato abituato a vedere una Mara composta. Dopo questa dichiarazione, non ci volle molto per attendere la risposta dell’ex marito, che indignato dal racconto, decide di replicare alle accuse.

Durante una puntata di Domenica In, Mara Venier ha come ospite speciale l’ex marito Jerry Calà, che entra in studio con tanto di una rosa per l’ex moglie. Dopo momenti di musica e di risate, Jerry coglie l’occasione per fare chiarezza su l’aneddoto precedentemente raccontato da Mara: “Non è vero che ci ha sorpresi in bagno, quello me lo ricorderei. Mi ha trovato che parlavo fitto fitto con una. Ma la signora Venier dovrebbe dire che lei soffriva di una gelosia quasi morbosa”. Dietro a questo rapporto turbolento, la oramai coppia di amici, è rimasta in buoni rapporti. Mara stessa descrive Jerry come “il fratello che non ho mai avuto”– ironizzando con – “Molto meglio averlo come amico che come marito”.