Antonella Clerici, il tumore rivelato così: “soli tre mesi…Un melanoma maligno” | La sua vita spezzata a metà

La solare conduttrice Antonella Clerici, racconta del terribile cancro che ha portato via sua madre e il suo grande amico.

Anche quest’anno abbiamo l’onore di vedere Antonella Clerici al timone del programma di cucina È sempre mezzogiorno, un format ispirato a La Prova del Cuoco. Oltre a questo, da un po’ di tempo conduce un altro programma di successo nelle reti Rai: The Voice Senior.

Come non distinguere Antonella Clerici per il suo sorriso e per la sua solarità che trasmette ad ogni sua puntata, tuttavia non c’è stato sempre il sole nella vita della conduttrice, che ha deciso di raccontare a tutta Italia un periodo davvero doloroso. In realtà si tratta di due vicende ben distinte, ma entrambe hanno in comune lo stesso dolore: la grande perdita di due persone importanti della sua vita a causa di un tumore.

Durante una lunga intervista a Di Più, la conduttrice racconta del motivo che l’ha portata a diventare ambasciatrice Airc, l’Associazione per la ricerca sul cancro.

“Lo faccio perché ho nel cuore mia madre, e il mio amico Fabrizio Frizzi, che hanno dovuto dire addio troppo presto alla vita per colpa di questo male”. Un dolore davvero forte che è difficile da raccontare, in quanto, a distanza di anni la donna non lo ha ancora superato. A riaffiorare questa sofferenza è stato sicuramente quest’ultimo evento, la perdita del conduttore che ancora oggi è rimasto nel cuore del pubblico, ma anche di Antonella stessa.

“L’ho capito soprattutto dopo la partita di Fabrizio”: la rivelazione

Per Antonella Fabrizio Frizzi non era solamente un collega nel lavoro: “Ascoltare il proprio corpo è un nostro dovere, non dobbiamo mai dimenticare di volerci bene – ha spiegato Antonella -. Prima si arriva alla diagnosi e meglio è, perché oggi si può convivere con tante forme di cancro. E io l’ho capito, l’ho capito soprattutto dopo la partita di Fabrizio, con cui condividevo proprio questo ruolo di ambasciatrice assieme a Carlo Conti”.

Il messaggio importante

La Clerici ha davvero capito che il lavoro non rappresenta l’unico aspetto importante della vita e ad insegnarglielo è stato proprio il collega Fabio. Durante l’intervista ha ammesso che l’uomo, nonostante il tumore, è stato sorridente fino all’ultimo. Questa vicenda tuttavia, oltre al dolore della perdita, ha fatto riaffiorare il triste ricordo di quando Antonella, nel 1995 ha dovuto dire addio a sua madre proprio a causa di un tumore al seno. “Successe tutto all’improvviso. Mamma era appena rientrata da un viaggio in Messico. Era bellissima come sempre, abbronzata, felice, piena di voglia di vivere perché aveva 55 anni, con tanti progetti all’orizzonte”, racconta la conduttrice.

Antonella perse la madre a soli tre mesi dalla diagnosi, ma nonostante ciò racconta gli ultimi periodi come dei momenti pieni di abbracci e carezze necessari per godersi gli ultimi istanti insieme alla madre. Ad oggi la conduttrice fa parte di questa magnifica associazione per la ricerca sul cancro, che rappresenta per lei un’occasione davvero importante: dare il suo contributo per la ricerca che ha il compito di evitare –o quantomeno diagnosticare in tempo – questa malattia ad oggi ancora poco conosciuta.