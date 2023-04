Bufera dopo Uomini e Donne, sono tutte bugie: la verità sulle immagini mai andate in onda

Una nuova clamorosa accusa si è abbattuta in queste ore sulla tronista Nicole dopo quanto accaduto durante Uomini e Donne: la rivelazione shock.

In questa seconda parte di stagione, la produzione di Uomini e Donne ha scelto due nuovi tronisti per il Trono Classico. Per questo motivo gli attuali protagonisti in studio sono due ossia Luca Daffré e Nicole Santinelli.

Quest’ultima sembrerebbe essere più avanti del compagno di avventura ma il suo percorso di recente si è ritrovato a dover fare i conti con uno scossone. In studio sono infatti arrivate ai suoi danni alcune accuse molto gravi mentre altre sono state taciute.

Questo però non per molto perché di recente un noto ex protagonista del format ha rivelato di un episodio che si è ritrovato a vivere con la tronista e mai andato in onda.

Uomini e Donne, il percorso di Nicole: piovono accuse gravissime

Nel corso delle ultime puntate andate in onda del dating show, la tronista è stata accusata di essersi scambiata un bigliettino con il suo corteggiatore Andrea. Si tratta di un comportamento severamente vietato e che va contro le regole del programma stesso. Quello gesto ha mandato su tutte le furie uno dei suoi corteggiatori ossia Cristian che in seguito ha deciso di abbandonare il programma.

Una decisione forte ma a quanto pare dovuta anche ad un secondo dettaglio. L’ex corteggiatore ha rivelato di una confessione della tronista durante una loro esterna mai andata in onda. Parole quelle di Nicole che non si sarebbero rivelate essere vere visto quanto accaduto in seguito sia dentro che fuori lo studio ma vediamo nel dettaglio quanto dichiarato.

Nicole Santinelli, la versione di Cristian: parole al vento

L’ex corteggiatore ha di recente parlato del suo addio al programma durante un’intervista a Lollo Magazine: “Mi sono sentito preso per il cu*o. Mi hanno fatto male la sua passività e i suoi sorrisetti finti mentre uscivo dallo studio perché mi hanno fatto capire quanto le sue parole ed i suoi gesti fossero in parte falsi“.

Cristian ha poi scelto di raccontare quanto accaduto nel corso della sua ultima esterna con la tronista mai andata in onda. L’ex corteggiatore ha rivelato: “Mi ha detto di come si fosse pentita dei baci dati e di come si fosse comportata bene quella settimana“. La tronista avrebbe quindi fatto credere all’ormai ex corteggiatore di non aver baciato nessuno salvo poi vedere in onda alcune effusioni con gli altri pretendenti.