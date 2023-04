Micol Incorvaia, dopo il GF è accaduto l’impensabile: “Ho perso il controllo” | L’episodio che l’ha sconvolta

Episodio clamoroso con protagonista Micol Incorvaia che dopo il Grande Fratello Vip si è ritrovata a dover vivere un momento complicato.

Micol Incorvaia ha fatto il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip in corsa ed in qualità di ex fidanzata di Edoardo Donnamaria. Il suo percorso si è rivelato essere lungo e particolare in quanto non solo ha trovato l’amore in Edoardo Tavassi ma ha anche raggiunto la finale.

L’ormai ex gieffina è quindi rimasta chiusa nella casa più spiata d’Italia per tanti mesi e questo dettaglio non è da poco. La nota arredatrice di interni una volta fuori infatti si è dovuta di nuovo riadattare alla sua quotidianità e non è stato affatto semplice.

A tal proposito la Incorvaia ha raccontato di alcuni episodi di cui si è ritrovata ad essere protagonista e che hanno scatenato la sua reazione shock.

Micol Incorvaia, il suo percorso al GF Vip: finale dolceamaro

Durante le sue prime settimane nella casa del GF Vip, la Incorvaia si è ritrovata a gestire la presenza del suo ex Edoardo Donnamaria e della sua nuova compagna Antonella Fiordelisi. Dopo questo inizio si è ritagliata il suo posto e questo grazie anche alla presenza di Edoardo Tavassi con cui ha intrecciato una storia d’amore che prosegue anche adesso fuori la casa.

Una buona notizia per l’ex gieffina che però una volta fuori dalla casa non si è solo ritrovata a dover vivere una bellissima storia d’amore. La Incorvaia infatti si è dovuta preparare anche al ritorno alla normalità, ai ritmi di tutti i giorni ed anche al ritorno sui social. Proprio attraverso il suo personale profilo Instagram ha voluto fare il punto su quanto accaduto in questi giorni fuori dalla casa ed a tal proposito ha rivelato di alcuni dettagli shock.

GF Vip, il ritorno a casa di Micol: episodio shock

L’ormai ex gieffina ha raccontato di alcuni episodi che si sono rivelati complicati da gestire per lei. Con una serie di stories su Instagram ha rivelato: “Sapete non ho ancora ripreso i ritmi della vita normale da quando sono uscita dalla Casa, quindi non è che me la sto vivendo proprio benissimo“.

Un ritorno quindi complicato anche a causa di un ulteriore risvolto: “In questi 5 mesi ho perso anche il controllo della mia stanza che adesso è diventata un deposito. Quindi passerò i prossimi giorni a sistemare quel delirio che adesso ho ancora il coraggio di chiamare stanza”. Un ritorno quindi a casa che per lei si è rivelato essere più pesante di quello che immaginava.