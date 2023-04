Cristina Scuccia, l’incubo dopo il successo: finita in mezzo ai medici | Racconto terribile

Cristina Scuccia ha raccontato di un brutto periodo che si è ritrovata a vivere dopo il successo durante The Voice: il racconto mette i brividi.

Questa edizione dell’Isola dei Famosi ha da poco preso il via ma ha già regalato al suo pubblico alcuni colpi di scena. Questo a partire dal cast che si è rivelato essere scoppiettante già dalla prima puntata di messa in onda. Tra i personaggi che hanno fatto più discutere vi è senza dubbio Cristina Scuccia, ex suora e vincitrice di The Voice.

La nuova naufraga di Ilary Blasi ha già rivelato di aver fatto questa scelta per mettersi in gioco ed anche per affrontare alcuni drammi del suo passato. Uno di questi a quanto pare è però recente e legato in realtà proprio al successo maturato durante il noto format.

Nel corso di questi primi giorni in Honduras, la Scuccia ha infatti rivelato di una sua grande paura a causa di alcuni episodi shock.

Isola dei Famosi, le prime indiscrezioni su Cristina Scuccia: l’episodio shock

Sin dal suo arrivo in Honduras, il pubblico non ha fatto altro che parlare della decisione di Cristina di prendere parte al reality. Una scelta che ha attirato nei suoi confronti molte critiche ed allo stesso tempo anche diverse segnalazioni. Sono ormai giorni infatti che non si fa altro che parlare di un presunto fidanzato tenuto nascosto ma noto a coloro che vivono nel suo stesso paese.

Un argomento che la conduttrice Ilary potrebbe decidere prima o poi di affrontare. Ignara però di quello che sta accadendo, la Scuccia ha in questi giorni deciso di cominciare ad affrontare alcuni temi legati alla sua vita. Tra questi anche uno che si è rivelato essere per lei molto traumatico ossia il suo rapporto con il successo. La cantante ha rivelato di quello che accadeva ogni volta che qualcuno si avvicinava per parlare con lei.

Cristina Scuccia, la rivelazione sul suo passato: momenti drammatici

Nel corso di un recente daytime andato in onda nel pomeriggio di Canale 5, gli autori dell’Isola hanno deciso di mostrare una confessione della Scuccia. La naufraga parlando con Corinne Clery ha rivelato: “L’accompagnamento terapeutico mi ha aiutata molto. Quando ho inizio io, ero in frantumi. È stato anche difficile fidarsi a causa di The Voice“.

L’ex naufraga ha aggiunto: “C’è stato un periodo in cui mi si avvicinava gente dopo la messa microfonata e mi è capitato di trovare le mie parole su di un giornale. Non ero pronta a tutto quello che mi stava succedendo”. Un racconto difficile quindi ma fatto con la speranza di ritrovare un pò di fiducia negli altri grazie proprio al reality.