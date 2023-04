Isola dei Famosi, urla terribili nella notte: è successo l’impossibile | Una vera tragedia

Primi infuocati scontri tra alcuni degli attuali naufraghi dell’Isola dei Famosi: nella notte volano accuse al veleno.

Una nuova edizione dell’Isola dei Famosi ha preso il via da pochissimi giorni ma in Honduras il clima sembrerebbe essere già piuttosto teso. Quanto accaduto nella prima puntata andata in onda ha già messo alcuni naufraghi in competizione tra di loro.

La situazione in tal senso sembra destinata a peggiorare anche a causa di alcuni concorrenti dalla personalità molto forte. Lo conferma uno scontro infuocato andato in scena una di queste notti e che ha preso il via dopo l’incredibile ammissione di una naufraga.

Un vero e proprio effetto a catena che ha portato due naufraghi a lanciarsi accuse al veleno ed in alcuni casi anche molto gravi ma vediamo quanto accaduto nel dettaglio.

Isola dei Famosi, notte movimentata in Honduras: scoppia lo scontro

L’episodio in questione è nato da un caso clamoroso esploso sull’Isola. Alcuni naufraghi hanno infatti notato un serpente molto vicino al loro accampamento. Un dettaglio non da poco per Corinne Clery che ha sottolineato di avere paura di questi animali e di non avere alcuna intenzione di dormire accanto a questo rettile.

A quel punto si è inserito Cecchi Paone che ha provato a spiegare il comportamento del serpente ed ha anche proposto una soluzione che però non ha convinto Nathaly Caldonazzo. I due hanno così dato il via ad un confronto che si è acceso in pochissimi minuti con il giornalista che ha etichettato la compagna di gioco come: “Non sai nulla. Pescivendola“. Alla Clery ha poi detto: “Segli se affidarti a me o a questa ignorante“. Parole che hanno scatenato il caos in Honduras e la reazione della Caldonazzo.

Nathaly Caldonazzo contro Cecchi Paone: l’accusa gravissima

Le parole del giornalista ma soprattutto il suo tono di voce hanno spinto la Caldonazzo a chiedergli ridimensionare il suo comportamento. Quando poi la showgirl ha parlato con le altre compagne di gioco ha sottolineato: “Questo odia le donne, ha un problema con le donne. Cecchi Paone è uno che odia le donne“.

Helena Prestes si è mostrata solidale con la compagna ed ha sottolineato come spesso il giornalista si rivolga a loro con fare aggressivo. Dal canto suo la Clery ha invitato Cecchi Paone a chiedere scusa alla Caldonazzo ma il giornalista è andato via senza aggiungere nulla alla discussione. I due quindi sono già ai ferri corti e potrebbero dare vita al primo confronto di questa edizione in prima serata nel corso delle prossime puntate.