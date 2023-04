Grande Fratello Vip, il volto del reality lo rivela: dove sono finiti i soldi del premio finale

Una ormai ex protagonista del Grande Fratello Vip ha parlato del montepremi finale per chi vince il reality: la rivelazione è inaspettata.

Dopo diversi anni di messa in onda del Grande Fratello in versione nip, l’appuntamento ormai consueto è quello con i volti noti della televisione. In tal senso, il noto reality di casa Mediaset è ormai giunto alla settima edizione che si è conclusa solo poche settimane fa.

In questi anni, il noto format ha collezionato numerose polemiche legate soprattutto al comportamento di alcuni concorrenti in casa che non sempre hanno rispettato le regole. In queste ore però rischia di scatenarsi un caso clamoroso ed a causa del montepremi finale.

Nel corso infatti di una recente diretta su Instagram, una delle vincitrici del format ha lanciato una stoccata al programma a causa dei soldi vinti.

Grande Fratello Vip, le novità sul montepremi: tutti i dettagli

La formula prevista dal Grande Fratello Vip è diversa da quella delle edizioni nip. Se in passato l’intera somma andava al vincitore, da sette edizioni a questa parte la situazione è completamente cambiata. Da regolamento al vincitore della versione vip viene consegnato un premio da 100 mila euro. Di questa somma però la metà resta nelle mani di chi ha conquistato la vittoria finale mentre la restante parte deve essere devoluta ad una associazione benefica scelta dal vincitore.

Una formula che piace al pubblico in quanto permette anche di fare del bene a chi senza dubbio ne ha bisogno. In merito però a questa somma, vi è un piccolo giallo esploso in queste ore e che ha a che fare con alcune recenti dichiarazioni di Nikita Pelizon, vincitrice dell’ultima edizione del reality.

Nikita Pelizon, le parole sul montepremi: ecco cosa sta succedendo

Subito dopo il successo al GF Vip, la Pelizon ha rivelato di voler destinare metà del suo montepremi ad una nota associazione che si occupa di tutelare l’ambiente. Un desiderio però che a quanto pare non ha ancora realizzato in quanto i soldi del montepremi non sono ancora arrivati. Durante una sua diretta su Instagram ha infatti rivelato in merito alla consegna dei soldi: “No ma figurati, prima che io li riceva passerà del tempo“.

A quanto pare quindi non solo i soldi non sono ancora arrivati alla Pelizon ma potrebbero non essere ancora stati consegnati nemmeno ai rappresentanti dell’associazione da lei scelta. Una lunga attesa per tutti quindi con la macchina burocratica che a quanto pare si conferma essere molto lenta.