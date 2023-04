Armando Incarnato, la verità mai detta: “Non lo hanno voluto” | Adesso parla lei

Spunta un clamoroso retroscena sulle voci di un presunto provino di Armando Incarnato per il GF Vip: ecco chi sembra sapere la verità.

Gli ultimi appuntamenti andati in onda del dating show Uomini e Donne si sono rivelati essere complicati per il cavaliere Armando Incarnato. In studio sono infatti emerse alcune segnalazioni sul suo conto che lo hanno messo in una posizione scomodissima.

In passato il cavaliere è stato accusato di essere in studio solo per visibilità. Nel corso di alcuni recenti appuntamenti, l’opinionista Gianni Sperti ha rincarato la dose sottolineando come il cavaliere sembri più interessato a prendere il suo posto che cercare l’amore.

Tesi che sarebbe stata confermata da alcune segnalazioni portate in studio da Aurora Tropea. La versione della storia raccontata dalla dama sembrerebbe essere vera e vi è una seconda ex protagonista pronta a confermarlo.

Armando Incarnato, le voci sul GF Vip: arriva la conferma

Nel corso di un recente appuntamento con Uomini e Donne, la dama Aurora Tropea ha parlato di alcuni strani comportamenti di Armando. Il cavaliere è stato quindi accusato di avere un manager fuori che decide le sue mosse. Come se non bastasse, la dama ha anche rivelato di un presunto provino che Incarnato avrebbe fatto per il GF Vip.

Le sue parole hanno mandato su tutte le furie il diretto interessato che prima ha lasciato lo studio e poi ha fatto il suo ritorno in lacrime. Il cavaliere ha smentito la dama ed ha anche invitato Maria De Filippi a chiamare Alfonso Signorini per accertarsi di questa storia. In studio non vi sono stati ulteriori sviluppi ma dietro le quinte l’ex dama Veronica Ursida ha aggiunto clamorosi dettagli.

Veronica Ursida, la sua versione su Armando: dettagli clamorosi

Attraverso tutta una serie di stories pubblicate su Instagram, la Ursida ha parlato anche del caso Armando. Come riportato da Isa e Chia ha sottolineato: “Quando apre bocca si asfalta da solo. Proprio lui parla di umanità, sensibilità? La cosa è ridicola“. L’ex dama ha anche parlato del presunto provino per il GF Vip ed ha rivelato di avere un dettaglio molto particolare da dire su questa storia.

La Ursida ha infatti raccontato: “So che qualche suo manager lo ha proposto ma non ha fatto il provino perché non lo hanno voluto. Non è stato preso e ci credo, hanno fatto benissimo. Ma vi immaginate subire le sue urla e il suo modo di fare così brutto e violento h24?”. A quanto pare quindi l’ex cavaliere avrebbe fatto volentieri il provino ma sarebbe stato scartato ancor prima.