Cecilia Rodriguez, la tragedia che ha bussato alla sua porta: “Solo 4 mesi di vita”

Retroscena doloroso con protagonista la nota influencer Cecilia Rodriguez: la rivelazione shock sulla sua famiglia.

Cecilia Rodriguez è da diversi anni uno dei volti più chiacchierati del panorama televisivo italiano. La nota influencer ha senza dubbio conquistato la fama grazie alla sua decisione di prendere parte alla seconda edizione del Grande Fratello Vip con il fratello Jeremias Rodriguez.

Una bellissima esperienza che le ha regalato il successo sui social ma che le ha cambiato la vita anche dal punto di vista privato. Nella casa infatti Cecilia ha conosciuto Ignazio Moser con cui la storia va avanti anche se tra alti e bassi ma soprattutto con una richiesta di matrimonio arrivata pochi mesi fa.

Un legame speciale che ha però permesso all’ex gieffina di arrivare in Italia è senza dubbio quello con la sorella Belen che resta uno dei volti del momento.

Cecilia Rodriguez, il legame speciale con la famiglia: il momento più difficile

La nota influencer Cecilia fa in realtà parte di una famiglia molto unita e che in questi anni ha avuto modo spesso di raccontarsi in televisione. La Rodriguez è infatti la più piccola di tre figli: la primogenita è appunto Belen mentre il secondogenito è Jeremias. Questi e Cecilia sono molto legati ed hanno trascorso alcuni anni in Argentina prima di raggiungere la sorella maggiore in Italia.

Una scelta complicata ma fatta anche per poter avere un futuro migliore e soprattutto aiutare la famiglia. Un legame speciale in realtà quello che lega tutti i Rodriguez che hanno cambiato vita proprio per poter rimediare a problemi non solo economici. Il successo della famiglia, a partire da quello di Belen, è nato infatti per rimediare ad un grave motivo di salute.

Belen, la rivelazione sulla famiglia Rodriguez: la dolorosa malattia

La prima a lasciare l’Argentina è stata appunto Belen e non è stato semplice. Come raccontato dalla diretta interessata durante C’è Posta per Te, insieme alla famiglia ha preso questa decisione per aiutare sua nonna: “Quando avevo 18 anni si è ammalata di cancro, le hanno diagnosticato solo 4 mesi di vita. Invece di piangere, sono venuta in Italia e con i primi soldi le ho pagato la chemio“.

Un momento difficile quindi per la famiglia si è trasformato in una grande occasione prima per Belen e poi per tutta la famiglia. Dopo quel momento, le cure hanno permesso alla nonna di Belen di vivere più a lungo e di coccolare ancora un pò anche Cecilia e Jeremias.