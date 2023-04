Carlo Verdone, dopo anni spunta la verità sconvolgente: “È nato….” | Chi era la sua amante

Scottante rivelazione sulla vita privata dell’attore Carlo Verdone: in passato una volto noto del cinema è stata la sua amante.

Carlo Verdone è ancora oggi una vera e propria istituzione per il cinema italiano. Negli anni ha infatti conquistato tutti con i suoi film ma anche con alcuni suoi personaggi divenuti iconici per il pubblico. In alcuni suoi film era anche solito interpretare infatti più personaggi e tutti diversi tra loro.

Una carriera quindi ricca di successi che ha sempre spinto tutti a parlare di lui. Diversa la situazione dal punto di vista sentimentale perché del privato del noto attore si sa ben poco. Una la sua storia senza dubbio più importante anche se finita male mentre sul resto sembrava esserci grande riserbo.

Questo però fino a poco tempo fa ossia fino alla inaspettata confessione di un volto noto del cinema italiano che ha portato alla luce un loro vecchio flirt.

Carlo Verdone, la storia della sua vita privata: un grande amore e non solo

La vita privata di Carlo Verdone è da sempre avvolta nel massimo riserbo e di questo aspetto si sa davvero poco. Tra i dettagli noti vi sono quelli del suo matrimonio con Gianna Scarpelli. I due hanno coronato il loro sogno d’amore nel 1980 e dalla loro relazione sono nati due figli ossia Giulia e Paolo, entrambi hanno poi fatto alcuni cameo nei suoi film.

L’amore tra i due non è però durato per sempre in quanto nel 1996 hanno poi comunicato la decisione di prendere due trade diverse. Carlo e Gianna ad oggi sono infatti separati legalmente ma non hanno davvero mai divorziato. Il 1996 è stato quindi l’anno del cambiamento per l’attore che proprio in quel periodo ha però a quanto pare avuto anche un flirt con la collega Claudia Gerini.

Claudia Gerini, la confessione su Verdone: flirt dal passato

Di recente la Gerini ha deciso di scrivere un libro dedicato alla sua vita dal titolo Se chiudo gli occhi. Nel presentare il libro ha rilasciato alcune dichiarazioni al settimanale Gente che ha letto in anteprima l’opera. Come riportato da Pipol Gossip all’interno di questo racconto la Gerini ha parlato anche del suo rapporto con Verdone: “Dopo “Sono pazzo di Iris Blond” è nato un flirt. Non era una storia vera e propria. Lui voleva andare avanti, mentre io ero confusa sentimentalmente“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pipol Gossip (@thepipol_gossip)

L’attrice ha aggiunto: “Non ero nel momento storico di avere una relazione seria come invece voleva lui. Ci abbiamo messo un po’ ad accettare questa cosa. Ora siamo grandi amici“. Un breve flirt il loro che si è poi trasformato in una splendida e duratura amicizia.