Gianni Morandi, la drammatica morte della figlia: come sta ora

Gianni Morandi durante un’intervista parla del grande dolore che ha segnato la sua esistenza: la morte della figlia.

Quest’anno abbiamo avuto l’onore di vedere Gianni Morandi al timone del Festival di Sanremo, affiancato dal conduttore Amadeus. Con tutta la sua energia che lo accompagna anche adesso all’età di 78 anni, ha contribuito a rendere la kermesse sanremese, un momento di musica e divertimento.

Il pubblico infatti, è abituato a vedere un Gianni solare e pieno di vita che sembra quasi invincibile. “ Sa come combattere, sa come difendere le sue decisioni”, descrive l’ex moglie L’ex moglie Laura Efrikian, che ancora prova stima nei suoi confronti.

La sua forza è stata quella che ha aiutato Gianni Morandi a superare il terribile lutto della figlia. Nonostante la sua estrema riservatezza, l’uomo decide di parlare a cuore aperto di questa terribile vicenda che ha cambiato drasticamente la sua vita.

Quando il cantante era molto giovane e da poco entrato nel mondo della musica, ha dovuto fare i conti con la morte della prima figlia, quella avuta con Laura Efrikian, attrice nota degli anni ‘70.

Gianni Morandi: 9 ore di vita

Come detto in precedenza, Gianni Morandi è una persona molto riservata che non ama condividere le proprie vicende, proprio per questo la questione può apparire a molti nuova. La gravidanza della compagna ha scaturito nella coppia un certo entusiasmo visto che il loro amore stava per dare i frutti di una nuova vita. Serena è il nome che hanno dato alla piccola che, appena nata, ha presentato da subito dei gravi problemi di salute. La piccola purtroppo non ce l’ha fatta, ed è morta solamente 9 ore dopo il parto. Questo evento è stato un colpo davvero duro per la coppia, che per nove mesi non ha mai creduto che la bambina potesse avere qualche tipo di problema. Gianni Morandi racconta con commozione quanto questo dolore lo accompagna tuttora. “Non era un momento bellissimo. Era nata una bambina, la mia prima figlia, che poi morì subito dopo la nascita”.

Il cantante racconta come quel periodo sia stato duro. Non ha avuto il tempo di elaborare il lutto assieme alla moglie a causa del servizio militare: “Mi avevano rimandato la naja perché era appena nata la bambina. Poi, quando morì, mi arrivò subito di nuovo la cartolina e a quel punto dovetti partire. ‘Siccome non sei più padre, devi venire a fare il militare’. Era la regola. Quella sera lì non fu una bella sera ma è passato anche quel periodo”.

Come sta Gianni Morandi oggi

Per fortuna la coppia dopo questo terribile evento non si è arresa e ha deciso di riprovarci: dopo diversi anni Gianni e la moglie danno alla luce due figli, Marianna e Marco. Successivamente però, di comune accordo, arriva la loro separazione, ma non per questo il loro rapporto è andato in frantumi. Laura Efrikian e Gianni Morandi sono rimasti in buoni rapporti, legati da un bellissimo rapporto di rispetto reciproco. Il cantante successivamente alla rottura si è sposato nel 2004 con Anna Dan, dirigente informatica più giovane di lui di 12 anni. Dalla loro unione nasce Pietro, ad oggi musicista 26enne.