Il Paradiso delle Signore, Marco scopre tutta la verità: gesto estremo nel finale

Finale con sorpresa per il personaggio di Marco di Sant’Erasmo che potrebbe regalare un colpo di scena al pubblico de Il Paradiso delle Signore.

Il gran finale di questa settima stagione de Il Paradiso delle Signore è sempre più vicino e resta in programma per il prossimo 5 maggio. In vista di questo appuntamento è stato già deciso il ritorno della soap opera a settembre con una nuovissima ottava stagione.

In vista del ritorno però gli autori hanno deciso di regalare ai telespettatori un finale al cardiopalma. In tal senso tra i protagonisti delle ultime puntate ci sarà anche il personaggio di Marco di Sant’Erasmo che ha fatto ritorno dall’America dopo la crisi con Stefania Colombo.

Gli ultimi episodi potrebbero costringere l’amatissimo protagonista a fare i conti con una scoperta in grado di cambiare totalmente la sua vita e spingerlo ad una mossa inaspettata.

Il Paradiso delle Signore, il ritorno di Marco: novità clamorosa

Alcuni mesi fa, il pubblico della soap ha visto il personaggio di Marco lasciare Milano con Stefania per rifarsi una vita in America. Alcune settimane dopo ha poi fatto ritorno per un progetto di lavoro ma soprattutto per alcuni problemi nel rapporto con la fidanzata. Il suo ritorno ha sconvolto tutti compresa Gemma che non ha mai smesso di amarlo ed a quanto pare anche il giovane Sant’Erasmo nutre ancora alcuni dubbi.

Nel corso infatti dei prossimi episodi, il giovane scoprirà della gravidanza di Gemma e sarà subito travolto dai dubbi. Il bambino infatti potrebbe essere suo e questa notizia potrebbe cambiare tutta la sua vita. Una scoperta inaspettata che secondo alcune indiscrezioni potrebbe spingerlo anche ad un gesto estremo.

Il Paradiso delle Signore, Marco deciso ad intervenire: il suo gesto

La notizia della gravidanza a quanto pare farà scattare un piccolo allarme in Marco che comincerà a guardare con ogni diversi sia Gemma che Roberto. Questi infatti la sta per sposare ma solo per evitarle uno scandalo e questo dettaglio a quanto pare non sfuggirà proprio a Marco. Il giovane assalito dai dubbi potrebbe a questo punto compiere un gesto estremo ed interrompere il matrimonio tra i due.

Al momento si tratta di una clamorosa indiscrezione che sarà solo la messa in onda dei prossimi episodi a confermare o smentire. Nel caso in cui Marco dovesse davvero fermare il matrimonio della giovane, si potrebbe aprire una nuova dinamica in vista di settembre e cambiare di nuovo le sorti del suo personaggio.