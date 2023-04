Andrea Bocelli, il ricovero immediato: trasportato d’urgenza in elicottero al primo ospedale | Ecco cos’è successo

Andrea Bocelli qualche anno fa ha avuto un incidente che ha richiesto l’intervento dell’elicottero per il trasporto d’urgenza in ospedale.

Sono stati attimi di panico per Andrea Bocelli e la sua famiglia, visto che questo incidente del 2017 gli ha causato un terribile trauma cranico. Andrea Bocelli è uno degli artisti più importanti del panorama lirico, conosciuto in Italia, ma anche nel resto del mondo.

Il suo talento ha catturato sin da subito il pubblico già da quando l’uomo, con la sua disabilità, ha mostrato al mondo intero l’importanza della musica nella sua vita, questa passione è diventata il motore del suo successo mondiale.

L’artista è stato presente nei più grandi teatri nazionali e internazionali, collaborando anche con grandi talenti. La sua vita è sicuramente segnata dal successo che rende la sua quotidianità gioiosa e piena di ricchezza, ma le difficoltà che ha dovuto – e che deve affrontare tutt’ora – sono tutt’altro che banali.

La cecità di Andrea Bocelli

Bocelli nasce il 22 settembre 1958 in provincia di Pisa. Fin dalla nascita l’artista fu ipovedente a causa di un glaucoma che provocò una scarsa funzionalità della sua vista. Andrea, nonostante le difficoltà riesce comunque a vedere il minimo necessario, ma a dodici anni una brutta pallonata gli tolse la vista definitivamente. Successivamente il giovane si sottopose a diversi interventi con scarsi risultati. Bocelli imparò il linguaggio Braille e proseguì i suoi studi.

L’equitazione e il trauma cranico

Ad oggi possiamo dire con certezza che Andrea Bocelli convive serenamente con la sua disabilità e svolge in autonomia quasi tutte le operazioni di vita quotidiana. Attualmente vive a Forte dei Marmi assieme a Veronica Berti, moglie dal 2022 con cui l’artista ha avuto la terza figlia Virginia. L’uomo ha già avuto due figli, Amos e Matteo, nati dal ex matrimonio con Veronica Berti.

Andrea Bocelli ha anche una grande passione per l’equitazione che purtroppo, è stata la causa del suo incidente. All’interno della sua tenuta che si trova a Lajatico, il cantante ha subito una brutta caduta mentre guidava il suo cavallo. Le persone che si trovavano con lui hanno immediatamente chiamato il 118 che si è recato nella tenuta con un’automedica e un elisoccorso Pegaso 3, che ha trasportato Andrea Bocelli al pronto soccorso d’urgenza. Una volta recatosi in ospedale, è stata riscontrata una lieve lesione alle costole assieme ad un brutto trauma cranico in grado di causargli un forte stato confusionale. Per fortuna l’artista è stato ricoverato per poco, in quanto la caduta non avrebbe creato gravi problemi. Due giorni dopo infatti, con grande entusiasmo dei fan preoccupati, Bocelli si è esibito al Teatro Verdi, a Pisa.

Per fortuna l’artista ha superato questo trauma: dopo questa terribile esperienza avvenuta nel 2017, quest’anno Andrea Bocelli torna a cavallo, mostrandosi su Instagram assieme alla moglie durante una una bellissima giornata immersi nella natura.