Alvin stupisce tutti, la rivelazione sul suo rapporto con Ilary: “Qualcosa di magico”

Dichiarazioni inaspettate quelle rilasciate da Alvin in merito al suo rapporto con la conduttrice ed amica di sempre Ilary Blasi.

Nonostante le tante indiscrezioni di questi mesi, Alvin è stato confermato nel cast di questa nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Il conduttore è stato scelto ancora una volta come inviato in Honduras e come tramite quindi tra la conduttrice Ilary Blasi ed il cast di naufraghi.

A differenza delle tante voci, la sua conferma non è in realtà mai stata messa in dubbio dalla produzione e nemmeno dalla conduttrice. Tra i due infatti il rapporto è lo stesso da ormai anni ed anzi di recente Alvin ha parlato proprio del loro primo incontro.

In merito a questo argomento, l’inviato dell’Isola ha raccontato di quello che prova ancora oggi quando ripensa al momento in cui si sono conosciuti.

Isola dei Famosi, Alvin e il legame con Ilary: gli ultimi sviluppi

Al termine della scorsa edizione dell’Isola, alcuni spettatori hanno notato alcune frecciatine al veleno tra la conduttrice e l’inviato. Per questo motivo in molti hanno ipotizzato una lite tra i due confermata anche da una stories su Instagram dell’inviato e diretta proprio alla collega. Di recente però la stessa Ilary ha rivelato come si sia trattato solo di uno scherzo organizzato ad arte.

Una versione confermata anche da Alvin durante una nuova intervista a SuperGuidaTv: “Da oltre 20 anni abbiamo questo rapporto, ci siamo sempre presi in giro. Abbiamo lo stesso manager sin da ragazzini e ci ha sempre spronati a fare quello che poi è venuto fuori all’Isola”. In effetti il rapporto tra Alvin e Ilary è storico e non sono mancati i commenti anche maliziosi ma proprio l’inviato ha deciso di fare chiarezza.

Alvin e le parole per Ilary: il loro primo incontro

Nel corso della stessa intervista, l’inviato ha anche parlato del suo primo incontro con Ilary andato in scena durante Top of the pops: “Una nostra amica che all’epoca lavorava con noi, mi ha mandato un video con me ed Ilary. C’era qualcosa di magico che ci univa. Da quel momento la nostra amicizia dura da anni”.

Alvin ha poi voluto precisare: “Non siamo mondani, non ci teniamo a far vedere più di tanto la nostra amicizia, all’Isola è uscita in modo naturale“. Un bellissimo legame quindi il loro che non ha mai avuto e mai avrà alcuna implicazione di nessun tipo, nemmeno sentimentale.