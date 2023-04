Lorella Cuccarini, la scoperta del cancro: “una vita che va in frantumi” | Ecco come l’ha capito

Lorella Cuccarini racconta la sua esperienza di qualche anno fa: la lotta contro il tumore scoperto all’improvviso.

La carriera di Lorella Cuccarini è sempre stata molto intensa e piena di successi, tuttavia, per un breve periodo è stata costretta a fermarsi a causa di un tumore che la stava consumando lentamente.

Ad oggi la conosciamo come conduttrice, cantante, ballerina, attrice e speaker radiofonica. Il suo percorso lavorativo le ha permesso di aprirsi a diversi ruoli e adesso la vediamo come coach di Amici.

Si tratta di una donna fantastica che esprime una solarità incredibile, non a caso è un personaggio molto apprezzato dal pubblico, oggi come ieri. Il suo esordio è stato nel programma Fantastico di Pippo Baudo, per poi passare alle reti Mediaset con Paperissima e Buona Domenica. Lorella ha partecipato anche a diverse fiction di successo come Amiche, L’isola di Pietro e Lo zio d’America.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Lorella ad oggi è felicemente sposata dal 1991 con Silvio Capitta, noto produttore televisivo, con cui ha messo al mondo quattro figli: Sara, Giovanni e i gemelli Giorgio e Chiara. Una vita apparentemente perfetta, che è stata stravolta dalla malattia, che dapprima pensava si trattasse solamente di stress.

La lotta contro il cancro

Nel 2002 Lorella Cuccarini è stata colpita da un terribile cancro alla tiroide, tuttavia, lo racconta solo qualche anno dopo, quando è avvenuta la sua ripresa. Una battaglia dura quella affrontata da Lorella che si sente di dichiarare a tutta Italia: “Una vita che va in frantumi, da allora vivo senza tiroide”. Lorella da qualche anno infatti, ha subito un intervento che l’ha portata alla rimozione totale della tiroide.

Prima di allora però, non era a conoscenza di questo tumore, anche se lei stessa ammette di aver notato dei sintomi insoliti. Uno stato di nervosismo perenne, tachicardia e un dimagrimento eccessivo senza alcuna reale causa, sono stati i sintomi che Lorella ha subito associato allo stress. Dopo un breve periodo, la sua salute non faceva altro che peggiorare, per questo decise di rivolgersi ad un medico che le diede la diagnosi di tumore alla tiroide.

La sua vita senza tiroide

Che non sarebbe stato facile, questo Lorella l’ha saputo sin dall’inizio; l’operazione la costrinse ad assentarsi per un periodo dal mondo dello spettacolo. Il percorso è stato lungo e doloroso e l’asportazione della ghiandola ha portato Lorella a cambiare drasticamente il suo stile di vita. Ad oggi la vediamo più in forma che mai, tuttavia, in pochi sanno che la ballerina assume farmaci per regolare il normale flusso ormonale e segue una dieta rigida. Queste indicazioni le dovrà seguire per tutta la vita, nonostante ciò Lorella è felice e si gode la sua salute finalmente ritrovata.