“Laura Pausini picchiata dal compagno”: la denuncia arriva così | Ecco come stanno le cose

Durante la quinta edizione del Grande Fratello Vip, Alda D’Eusanio lancia accuse pesanti sul compagno di Laura Pausini: “Questa c’ha uno che la mena”.

Alda D’Eusanio è conosciuta per essere sempre stata un “personaggio scomodo”, una donna in grado di creare scompiglio in qualunque occasione. Questa volta però, ha superato tutta se stessa, accusando Paolo Carta, compagno e chitarrista di Laura Pausini, di essere una persona violenta nei confronti della donna.

Le sue parole sono state pronunciate durante un momento di relax al Grande Fratello Vip, dove Alda D’Eusanio era concorrente da nemmeno una settimana. “Questa c’ha uno che la mena, la crocchia in una maniera… – ha detto Alda agli inquilini del GF Vip – è un chitarrista che sta con lei e le ha dato anche un figlio, pare la crocchi di botte”. La concorrente Samantha De Grenet risponde perplessa: “Si amano alla follia!”.

Alda si riferiva chiaramente a Laura Pausini, citata mentre stava ascoltando un suo brano, ma la dichiarazione priva di fondamenta non è di certo passata inosservata alla coppia che ha subito provveduto ad una denuncia nei suoi confronti.

Paolo Carta è un famoso musicista che ha collaborato con i nomi più importanti del panorama musicale italiano quali Adriano Celentano, Eros Ramazzotti e Gianni Morandi. Nel 2005 inizia una collaborazione con Laura Pausini, che diventa presto la sua compagna di vita. Dal loro amore è nata Paola nel 2013. Non c’è mai stato motivo di pensare che ci fossero stati casi di violenza domestica tra i due, per questo motivo Laura e il compagno hanno annunciato la loro volontà di intraprendere procedimenti legali contro la concorrente.

Alda D’Eusanio: dalla querela alla squalifica

Nel pomeriggio, dopo le forti accuse della concorrente, Laura Pausini lancia un comunicato ufficiale sul suo profilo Facebook, dove annuncia le conseguenze legali di Alda D’Eusanio.

”L’ufficio stampa Goigest informa che L’avvocato PierLuigi De Palma ha ricevuto il mandato di agire contro tutti i soggetti responsabili delle gravissime affermazioni pronunciate al GF VIP su Laura Pausini e Paolo Carta.“Troviamo assurdo che sia consentito dire cose così false e gravi nell’ambito pubblico e in questo caso di una trasmissione televisiva. Nessuno può permettersi di attribuirmi cose che sono lontane anni luce dal nostro modo di vivere, di educare e di rapportarci all’interno della nostra famiglia. È una cosa molto grave ed insensata e non possiamo fare altro che affidarci alla giustizia, per tutelarci. I ricavati della denuncia saranno devoluti interamente alle associazioni contro la violenza sulle donne”.

La squalifica immediata

Oltre ai procedimenti legali che la concorrente ha dovuto subire, si aggiunge la procedura forzata del GF Vip, che in un post su twitter annuncia: “Il televoto di “Grande Fratello Vip” che vedeva coinvolte Alda D’Eusanio e Samantha De Grenet è stato annullato a causa dell’immediata espulsione di Alda D’Eusanio. Gli utenti che hanno espresso il proprio voto tramite sms nella sessione annullata verranno rimborsati”. La concorrente è quindi stata espulsa dopo neanche una settimana all’interno della casa.