Dramma Ilary Blasi, costretta a vivere un grande dolore: il suo cuore ridotto a brandelli

Foto inaspettate quelle che da diverso tempo stanno facendo il giro dei social e che rischiano di ferire anche la conduttrice Ilary Blasi.

La conduttrice Ilary Blasi ha appena fatto ritorno in prima serata al timone di una nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Durante il primo appuntamento con il noto format ne ha approfittato anche per lanciare tutta una serie di stoccate all’ormai ex marito Francesco Totti.

A distanza di alcuni giorni però tocca a lei dover fare i conti con un brutto colpo. Coinvolto in questa storia non solo il suo ex compagno di vita ma anche la sua nuova fiamma ossia Noemi Bocchi e non solo. Alcune foto che stanno facendo il giro dei social descrivono infatti una situazione familiare inaspettata e che per Ilary potrebbe rivelarsi dolorosa.

Ilary Blasi, il divorzio da Francesco Totti: le ultime

Dopo una lunga vita insieme, Ilary e Totti la scorsa estate hanno comunicato al mondo la decisione di divorziare. Un clamoroso colpo di scena che ha dato il via ad una serie di frecciatine ma soprattutto ad una vera e propria battaglia su tutti i fronti. Il primo è quello in tribunale con la coppia che deve dividersi i beni e proprio in questi giorni è arrivata la sentenza sulla casa all’Eur e sul mantenimento mensile dell’ex calciatore ai figli.

Il secondo aspetto è invece quello privato con i due che si sono ormai rifatti una vita. Ilary ha conosciuto Bastian e di recente sono usciti allo scoperto con tanto di presentazioni in famiglia. Totti invece sin dalla scorsa estate si fa vedere in giro proprio con Noemi ossia la donna accusata di essere la sua amante. Di recente però i due sono stati visti anche insieme ad un’altra donna molto importante ossia la madre dell’ex campione.

Totti e Noemi, a cena in famiglia: la clamorosa indiscrezione

Alcune settimane fa abbiamo visto Bastian mano nella mano con Isabel, la terzogenita di Ilary e Totti. Foto che, stando ad alcune indiscrezioni, avrebbero scatenato la furia dell’ex calciatore. A distanza di alcuni giorni è il suo turno con le foto di sua madre a cena con lui e Noemi durante la festa di un suo amico. Come riferisce Chi si tratta di un brutto colpo con la conduttrice che a quanto pare non avrebbe mai avuto un rapporto così bello con la suocera.

Dalle immagini e dalle indiscrezioni dei presenti, la mamma di Totti avrebbe invece dedicato abbracci e gesti affettuosi alla nuova compagna del figlio. Secondo alcuni utenti social queste foto ed il comportamento della donna potrebbero ferire proprio la Blasi.