Adriano Celentano, la gravissima separazione con Claudia Mori: tradimento orribile

Durante la bellissima storia d’amore di Adriano Celentano e Claudia Mori, sono avvenuti diversi tradimenti che a distanza di anni, sono venuti allo scoperto.

Adriano Celentano è sicuramente uno degli artisti italiani che hanno rivoluzionato lo scenario musicale. Un cantautore, regista, compositore ma anche attore, sono le nomine che negli anni si è conquistato il “molleggiato”, termine utilizzato per descrivere i suoi movimenti caratteristici durante le sue esibizioni.

La presenza dell’artista è stata fondamentale nel cambiamento nel mondo della musica, in quanto, è stato il primo cantante a riconoscere l’evoluzione musicale della società, adottando uno stile totalmente nuovo rispetto ai colleghi di quegli anni. La passione per il Rock and roll, lo spinge a formare una band con i fratelli Ratti: i chitarristi Franco e Ico Cerutti, il bassista Marco e il batterista Giancarlo.

Nella 1968, Adriano Celentano conobbe Claudia Mori, donna con cui si sposò quattro anni dopo, in segreto dalla sua attuale compagna. Dal loro amore sono nati tre figli: Rosita, Giacomo e Rosalinda. Tutti e tre figli d’arte, visto che ognuno di loro si è ritagliato una scena nel mondo dello spettacolo.

“Siamo la coppia più bella del mondo” canta Adriano Celentano riferendosi al rapporto con Claudia Mori; tuttavia la loro relazione non è stata sempre rosea visto che, durante il matrimonio, sono avvenuti diversi tradimenti che hanno messo seriamente a repentaglio la loro relazione.

Claudia Mori: la scoperta del tradimento di Adriano Celentano

Adriano Celentano, nella sua carriera ha interpretato diversi musicarelli, divenuti in quegli anni dei veri e propri cult. Tra i tanti possiamo ricordare “Il Bisbetico Domato”, interpretato con la bellissima Ornella Muti; i giovani in quell’occasione ebbero una relazione. Questo flirt infatti, fu il vero e proprio tradimento di Adriano Celentano alla moglie Claudia Mori.

La coppia era nel pieno di una brutta crisi di coppia, che secondo Ornella Muti, fu la causa di questa scappatella. In un’intervista a Ogni Mattina su Tv 8, Ornella Muti conferma la teoria che Celentano sarebbe finito tra le sue braccia perché all’epoca si sentiva solo e trascurato dalla moglie. In quel periodo infatti, giravano voci che Claudia Mori si frequentasse con un altro uomo. Queste dicerie sono state successivamente confermate dalla moglie che ai tempi, prese le difese del marito in quanto si considerava lei stessa la causa del tradimento del marito, spingendolo così tra le braccia di un’altra. Claudia Mori a distanza di anni ha ammesso di aver tradito Celentano con un altro uomo.

Nonostante questo spiacevole periodo della coppia, Adriano Celentano e Claudia Mori sono riusciti a ricongiungersi e lasciare alle spalle il loro passato. Da più di 30 anni sono legati da un amore vero e la loro famiglia si rivela più unita che mai.