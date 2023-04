Paolo Conticini, non ha più voglia di stare nascosto: “Io amo lui e lui ama me” | Finalmente l’ha detto

La vita privata di Paolo Conticini è stata sempre sotto i riflettori: in tanti si chiedono se sia gay, lui su Instagram confessa il suo amore.

Un attore, inviato e adesso anche conduttore televisivo: parliamo di Paolo Conticini, classe ‘69 che con il suo lungo percorso nel mondo dello spettacolo, attualmente conduce “Cash or Trash – Chi offre di più” da ottobre 2021 su Canale 9.

La sua carriera in realtà comincia molto giovane nelle vesti di modello, fino a diventare un attore cinematografico. Uno dei momenti più importanti della sua vita fu l’incontro con Christian De Sica, famoso attore che dopo averlo scoperto, lo lancia subito nel mondo dello spettacolo.

Da quel momento non solo entra a far parte del cinema, ma inizia collaborando con gli attori più importanti del panorama cinematografico italiano come Carlo Verdone, Carlo Vanzina e Neri Parenti. Da quel momento, grazie al suo talento e la sua simpatia, Paolo Conticini inizia a lavorare anche per il mondo televisivo, tra i ruoli più famosi, ha preso parte nel ruolo di vice questore di Provaci ancora prof.

Un successo che, in molti hanno sempre associato all’incontro con De Sica. Tra i due si è sempre notata una certa intesa dovuta da una grande amicizia. Dopo l’uscita del film Uomini uomini uomini, che ha visto la partecipazione di Paolo Conticini nelle vesti di omosessuale, i rumors sul suo conto parlavano di una possibile relazione di Conticini e De Sica. Negli anni queste voci sono state pienamente smentite, ma il dubbio che Paolo Conticini sia gay è rimasto tutt’ora. Un curioso post di Instagram dell’attore, avrebbe rivelato il suo grande amore nascosto.

L’amore segreto di Paolo Conticini: “Io lo amo così come lui ama me“

In questo momento molti di voi si staranno chiedendo che significa questo, in realtà nulla di chè, se non fosse per un semplice dettaglio: la frase provocatoria che scrive proprio sotto questa foto: “Io lo amo così come lui ama me“.

La nuova fiamma di Paolo Conticini è davvero tenera: il suo bellissimo Iago. Non si tratta quindi di nessun uomo e anche stavolta, le voci sul suo conto si rivelano errate. La serie di foto postate, ritrae l’attore a petto nudo, intento a dare un dolce bacio al suo cane Iago, compagno di avventure che segue Paolo ovunque va. “E voi ne avete uno? Voglio vedere”, continua nella didascalia, coinvolgendo il pubblico nella sua grande passione per gli animali.

Ad ogni modo Paolo Conticini non è l’unico proprietario del cane: l’attore è sposato con la bellissima modella Giada Parra dal 2013, dopo ben 18 anni di fidanzamento.