Enzo Iacchetti, pestato a Striscia la Notizia: in studio succede il panico

Durante una puntata di Striscia la Notizia, Enzo Iacchetti è stato picchiato davanti a tutti: ecco com’è andata.

La conduzione storica di Enzo Iacchetti ed Ezio Greggio è sempre stata il pilastro del programma di Antonio Ricci; tuttavia, durante gli anni, sono state molte le coppie che hanno avuto l’onore di condurre il tg satirico più amato dagli italiani.

Ad oggi vediamo in studio la conduzione dello storico Gerry Scotti e Michelle Hunziker, la neo nonna. Questi due personaggi sono molto apprezzati dal pubblico, tanto che la coppia ha condotto otto edizioni a partire dalla stagione 2015-2016, collezionando 276 puntate insieme.

A Gennaio 2022 torna a grande sorpresa la coppia Greggio e Iacchetti, purtroppo però, questo momento dura davvero poco a causa del Covid-19 che colpisce Iacchetti proprio nel periodo di conduzione a Striscia la Notizia.

Dopo che Iacchetti scopre di essere positivo al Covid, la conduzione è tornata a Sergio Friscia e Roberto Lipari che avevano già preso il timone del programma per tutto il mese di novembre 2021. La coppia inseparabile Iacchetti e Greggio infatti, in quel periodo si è fermata assieme. Ezio Greggio è entrato a far parte del programma nel 1988 per poi accogliere nel 1994 quello che sarebbe diventato il suo socio fidato Enzo Iacchetti. La coppia vanta ben 2.530 puntate condotte insieme e in queste apparizioni non mancano di certo i numerosi gag divertenti caratteristici della coppia.

Pestaggio a Enzo Iacchetti durante una gag a Striscia la Notizia

Durante la prima puntata di gennaio 2022, a far rientro in studio sono la coppia più amata del programma. Ovviamente un arrivo del genere non può di certo passare inosservato, tanto che è stato inscenato ad hoc con una scenetta comica in loro stile. Iacchetti infatti, si è presentato in studio in maniera alquanto insolita.

Il conduttore è entrato in diretta vestito da montagna, spiegando successivamente al pubblico il motivo per cui era conciato così. Inizia il suo discorso raccontando che tutto ebbe inizio la sera prima: “Ho organizzato una fiaccolata di mezzanotte, ho convinto tutti i ragazzi che erano in albergo a partecipare. Io facevo da apripista e tutti gli altri scendevano dopo di me. Purtroppo è scesa la nebbia e non vedevo niente, mi sono ritrovato sull’autostrada del Brennero”.

Dopo che Iacchetti racconta il buffo aneddoto, in studio entrano alcune persone in tenuta da sci con evidenti cattive intenzioni. Una volta raggiunto, il gruppo si inveisce in maniera violenta contro il Iacchetti. La scenetta ideata dalla coppia di conduttori per festaggiare il ritorni in studio, ha creato davvero tante risate tra il pubblico che ha apprezzato il ritorno di un pezzo storia di Striscia la Notizia.