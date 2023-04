Giorni difficili per Pupo, il retroscena su sua figlia: “Le ho impedito di andarci” | La proposta che ha preoccupato tutti

Rivelazione a sorpresa del noto artista italiano Pupo che in una recente intervista ha ammesso di essersi preoccupato molto per sua figlia: tutti i dettagli.

Pupo è un nome noto non solo al panorama musicale italiano ed internazionale ma anche a quello televisivo. Nella sua lunga carriera ha infatti messo a segno grandi successi e non solo in ambito musicale ma ha preso parte anche a diversi format tv.

Per questo motivo si è visto in tal senso costretto a prendere una decisione difficile ma allo stesso tempo inevitabile. Quando infatti è stato messo al corrente di una proposta di lavoro inaspettata per sua figlia Clara, si è visto costretto ad intervenire.

Il cantante ha ammesso di essere intervenuto per evitare alla giovane artista di fare un errore che le avrebbe potuto cambiare tutta la carriera.

Pupo, la sua famiglia ed il rapporto con Clara: la clamorosa ammissione

La vita privata di Pupo, nome d’arte di Enzo Ghinazzi, è senza dubbio particolare ed in questi anni ha regalato diversi e clamorosi colpi di scena. Il noto cantante è infatti sposato con Anna ma è legato sentimentalmente anche a Patricia Albati ossia la sua personal manager. Inoltre, Pupo ha anche ben tre figlie e di queste due sono nate dal suo matrimonio con Anna mentre la terza dalla sua storia con una fan.

Delle sue tre figlie, una in particolare ha deciso di seguire il suo esempio e si tratta di Clara. La ragazza e il noto artista hanno infatti collaborato insieme e realizzato un brano presentato di recente. Ne ha fatto un cenno anche nel corso di una nuova intervista ai microfoni di FqMagazine che ha portato a galla anche un clamoroso retroscena ossia il provino di Clara per il GF Vip.

Grande Fratello Vip, la figlia di Pupo nel cast: il suo secco rifiuto

Durante la sua intervista ai microfoni del noto portale, Pupo ha parlato del noto reality e della possibilità di un ritorno alla versione non famosa: “Giusta decisione perché di molti sedicenti vip ne avevamo le scatole piene. Questo acronimo è abusato ormai“.

Il cantante ha anche raccontato di aver di recente parlato con Signorini ed a tal proposito ha svelato: “Lui ha provinato l’anno scorso mia figlia per il Grande Fratello ma io le ho impedito di andarci praticamente“. A quanto pare quindi anche la giovane Clara era stata selezionata per fare il suo ingresso nella casa salvo fare poi un passo indietro per volere della sua famiglia.