Maria De Filippi, è stata per anni la sua amante: esce fuori la verità | Un matrimonio devastato

L’amore tra Maurizio Costanzo e Maria De Filippi inizia nel 1989, ma in pochi sanno la verità sul loro matrimonio.

“Devo alle donne della mia vita lo stimolo ad andare avanti, l’entusiasmo del cominciare e quello, ancora più gustoso, del ricominciare. Ho bisogno, se non di una musa, di uno sprone, di un’ispirazione. Sono arrivato al quarto matrimonio per trovare quello giusto”. Queste sono le parole che Maurizio costanzo rilasciò durante un’intervista.

Quell’amore a cui si riferisce è con Maria De Filippi, compagna di vita che l’ha seguito dall’altare fino alla sua morte. Una storia che rappresenta un’amore puro che è durato per ben 30 anni. Per Maria, conoscere Costanzo ha cambiato radicalmente la sua vita.

La carriera di Maria iniziò in un altro ambito, ben distante dal mondo della televisione. I due si sposarono nel 28 agosto 1995 e nel 2002 la coppia decide di prendere in affido il figlio Gabriele, all’epoca di 10 anni, il ragazzo è stato adottato ufficialmente nel 2004.

Il loro amore è stato un esempio per molte persone, in quanto, per 30 anni è stato basato sul rispetto e l’amore reciproco, ma in pochi sanno che la loro relazione è iniziata clandestinamente, esattamente nel 1989.

Maria De Filippi è stata l’amante di Maurizio Costanzo

Dopo una laurea in Giurisprudenza conseguita a pieni voti, Maria si ritrovò a lavorare in un negozio di videocassette. Durante un evento sulla pirateria cinematografica, ebbe l’occasione di conoscere Maurizio Costanzo, che ai tempi era già un giornalista affermato.

I due si conobbero nel 1989 e da lì iniziò una intensa storia d’amore clandestina. In quell’anno infatti, Maurizio Costanzo era già sposato con Marta Flavi. Questo non rappresenta in alcun modo un ostacolo tra i due, che presi dal loro amore a prima vista, continuarono la loro relazione, tanto che Maurizio lascia la sua attuale moglie. “Mi ha colpito la sua intelligenza”, afferma Costanzo in un’intervista. Maria invece, oltre che l’intelligenza è stata colpita dalla bontà d’animo di Costanzo.

Costanzo convinse Maria a lavorare a Roma nel mondo della televisione. Successivamente la donna iniziò a condurre diversi format di successo come Uomini e Donne, Amici, C’è Posta per te e Temptation Island. Questi programmi sono soltanto la conseguenza di un continuo successo da parte della donna che è stata in grado di farsi conoscere ed amare dal pubblico. Lo stesso Costanzo aveva ammesso: “Guardo sempre i suoi programmi. Lei mi telefona nei break pubblicitari. Mi piacciono perché non sono improvvisate, si capisce che c’è quel duro lavoro dietro che ci fa vedere solo a tarda sera. L’allieva ha superato il maestro? È giusto: ha 23 anni meno di me, va bene così”.