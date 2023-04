Gianni Sperti, scontro infuocato davanti a tutti: dama cacciata dallo studio

Gianni Sperti al centro di un clamoroso ed infuocato scontro con una dama del parterre femminile del Trono Over: il finale lascia tutti senza parole.

Lo studio di Uomini e Donne continua a regalare colpi di scena ma soprattutto scontri infuocati. Tra i protagonisti anche Gianni Sperti che da anni veste i panni di opinionista in studio. Questi ha sempre detto tutto quello che pensa ed anche nel corso delle ultime puntate in onda ha dato spettacolo.

Nel dettaglio, l’opinionista si è ritrovato a dover commentare un brutto episodio che ha anche scatenato imbarazzo nei presenti in studio. Sperti è arrivato ad un faccia a faccia durissimo terminato con la cacciata dallo studio della nota dama.

La donna ha però a sua volta reagito ed il finale si è rivelato essere del tutto inaspettato ma vediamo nel dettaglio quanto accaduto.

Gianni Sperti, faccia a faccia in studio con la dama: volano parole grosse

Durante un recente appuntamento con il dating show andato in onda nel pomeriggio di Canale 5, la conduttrice Maria De Filippi ha chiamato al centro dello studio la dama Paola. La donna si è ritrovata così faccia a faccia con Remo ossia il cavaliere arrivato in studio per corteggiarla. Tra i due le cose però non sono andate bene e secondo le parole dell’uomo a causa delle lamentele di Paola.

La dama dal canto suo ha sottolineato di non essersi sentita corteggiata dall’uomo che durante le chiamate avrebbe parlato solo della malattia del figlio. Le parole di Paola hanno scatenato lo studio ma soprattutto l’opinionista che ha definito la dama con una sola parola ossia “Imbarazzante”. La dama ha invitato l’opinionista a non esagerare con le parole ma le cose tra i due sono degenerate.

Uomini e Donne, Gianni contro Paola: la mossa della dama

Nel lungo confronto, la dama ha più volte sottolineato di essere pronta ad abbandonare lo studio se non apprezzata. Quando però la donna è tornata al suo posto, Gianni le ha fatto notare: “Stai andando via?“. L’opinionista ha quindi velatamente invitato la diretta interessata ad abbandonare il programma. La conduttrice Maria De Filippi dal canto suo ha sottolineato di non poter decidere per lei.

A qual punto la dama è stata messa alle strette ma con coraggio ha rivelato di voler stare in studio per cercare l’amore. Stando ad alcune indiscrezioni però per lei sono in arrivo momenti molto difficili e Gianni potrebbe presto metterla all’angolo ancora una volta.