Tina Cipollari non riesce a separarle: “Ti strappo i capelli” | Violenza inaudita a Uomini e Donne

Volano minacce gravissime tra due dame nello studio del dating show Uomini e Donne: nemmeno Tina Cipollari è riuscita a dividerle.

Il clima nello studio del dating show Uomini e Donne diventa ogni giorno più incandescente. Ad animare le dinamiche non sono solo i protagonisti del Trono Classico ma anche i cavalieri e le dame del Trono Over.

Questo è quanto accaduto nel corso di un recente appuntamento con il format durante il quale due dame sono arrivate faccia a faccia. Durante il loro confronto sono volate minacce anche gravi ed a nulla è servito l’intervento di Tina Cipollari che ha provato in qualche modo a dividerle.

Una situazione che in pochi minuti è drasticamente peggiorata e che ha scatenato non poco caos in studio ma vediamo nel dettaglio quanto è accaduto.

Uomini e Donne, botta e risposta in studio: Tina costretta ad intervenire

Gli ultimi appuntamenti con il noto dating show si sono rivelati essere scoppiettanti grazie soprattutto alla presenza in studio di Paola. La dama nei giorni scorsi è finita nell’occhio del ciclone per alcune rivelazioni sul cavaliere Remo mentre di recente per una cena finita male con Elio. Una storia che si è intrecciata con quella della dama Gemma uscita di recente con lo stesso cavaliere.

Le due hanno raccontato esperienze completamente diverse con Gemma che ha sottolineato: “Forse la sola intolleranza era quella di Paola verso Elio“. A quel punto Paola si è vista costretta a rispondere per le rime: “Lui vorrebbe una donna come me fisicamente ma affamata come te che ti butti addosso“. Le sue parole hanno scatenato la reazione dello studio e quello della Galgani che nemmeno Tina è riuscita a fermare.

Gemma Galgani, la minaccia shock contro Paola: volano parole grosse

Dopo la frase della dama Paola, la Galgani si è avvicinata a lei e le due donne si sono trovate faccia a faccia. A quel punto da parte di Gemma sono arrivate tutta una serie di minacce: “Ti strappo i capelli, adesso ti tiro l’acqua addosso“. Dal canto suo Paola ha invitato la dama a non farlo: “Prova a tirarmi quell’acqua addosso e vedi…“.

Gemma vs Paola: voi da che parte state? #UominieDonne pic.twitter.com/9qWfj6GPKD — Uomini e Donne (@uominiedonne) April 19, 2023

La dama ha poi provato a spiegare le sue parole e come mai ha definito “affamata” la compagna di percorso. Gemma però non ha voluto sentire ragioni ed anzi ha rincarato la dose: “Tu con questi sorrisi, questi modi di fare sei falsa, stratega e bugiarda. Io invece sono fatta così, sono una persona vera. Tu fai la sceneggiata”. Un allarme quindi per il momento non ancora rientrato con le due che potrebbero esplodere di nuovo in qualsiasi momento.