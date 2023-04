Grande Fratello, disastro clamoroso per il volto del programma: “Farò lo spogliarellista” | Ecco come si è ridotto

Un noto ex concorrente del Grande Fratello ha fatto il punto sul momento difficile che sta vivendo e sul clamoroso passo indietro che deve fare.

Il Grande Fratello è uno dei reality più amati e va in onda da ormai più di 20 anni nella prima serata di Canale 5. In tutto questo lungo periodo sono state raccontate le storie di tante persone ed a qualcuno di loro questo ha cambiato la vita.

Allo stesso tempo però il successo, che sia esso televisivo o in amore, non è detto che duri a lungo o per sempre. In tal senso, in queste settimane si è tornato a parlare di un personaggio molto particolare e che ha fatto il suo ingresso in casa alcuni anni fa.

Una storia di cui dobbiamo parlare ancora in quanto l’ex gieffino ha deciso di rivelare un retroscena del momento che sta vivendo a quanto pare veramente difficile.

Grande Fratello, brutte notizie per un ex concorrente: la situazione

Tanti sono i volti oggi noti che hanno fatto il loro ingresso nella casa più spiata d’Italia in tutti questi anni. In tanti hanno anche lasciato il segno e questo è il caso di un gieffino di cui si è tornato a parlare di recente. Nel corso infatti di una clamorosa intervista rilasciata dall’onorevole Stefania Pezzopane ai microfoni di Domenica In, il pubblico ha saputo della fine della sua storia con l’ex concorrente del GF, Simone Coccia.

Una decisione sofferta e che l’onorevole ha annunciato in lacrime prima in tv e poi sui social. In molto si sono chiesti però quale fosse la versione di Coccia che proprio di recente si è lasciato andare ad un lungo sfogo. L’uomo ha rivelato di aver sofferto molto e di avere ancora adesso sentimenti contrastanti con cui fare i conti e non solo. Coccia ha infatti raccontato di dover tornare presto anche al suo vecchio lavoro.

Simone Coccia, l’addio a Stefania e il ritorno al suo vecchio lavoro: le ultime

Quando è cominciata la sua storia con Stefania, l’ex gieffino ha deciso di mettere fine al suo vecchio lavoro ossia quello dello spogliarellista. Nel corso di una recente intervista al portale corriere.it ha però annunciato: “Siccome il fisico me lo permette, probabilmente tornerò a fare lo spogliarellista. Lo avevo fatto all’inizio della nostra relazione, ma anche prima della pandemia poi è andato tutto in fumo”.

L’ex gieffino ha poi aggiunto: “Lavoro sempre nel mondo dello spettacolo, faccio serate che sono molto redditizie, lavoro per le aziende“. Coccia quindi è impegnato su più fronti e senza dubbio il lavoro è un porto sicuro dopo la fine della sua storia d’amore.