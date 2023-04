Sciagura Mara Venier, addio all’amore della sua vita: il suo cuore in mille pezzi | È finita così

A distanza di tempo, Mara Venier racconta la verità sulla fine del matrimonio con Jerry Calà: “non sai quante gliene ho date”.

Mara Venier è sicuramente una conduttrice di successo stimata in tutta Italia. La donna presenta una grande classe e professionalità in tutte le sue condizioni, tuttavia, racconta che in passato ha avuto una caduta di stile, una reazione bruta dovuta ad uno spiacevole avvenimento che la vede come protagonista insieme all’ex marito Jerry Calà.

Anche in questa stagione la vediamo alla conduzione di Domenica In in quanto, rappresenta un pilastro fondamentale per il programma. Attualmente la sua vita sentimentale è serena e si dichiara felicemente sposata con Nicola Carraro.

Prima di lui, c’è stato un altro uomo nella vita di Mara, il famoso Jerry Calà con cui oggi ha un bellissimo rapporto basato sul rispetto reciproco. Ai tempi del loro matrimonio, le cose non andavano di certo bene, anzi, la coppia ha divorziato in maniera alquanto burrascosa a seguito di continui comportamenti scorretti da parte del marito.

A distanza di anni, tutti sanno del vecchio matrimonio della conduttrice, ma in pochi conoscono il vero motivo della loro rottura. In un’intervista a Mara Venier nello studio di Verissimo, Mara racconta le cause che hanno portato alla rottura, e la reazione violenta che ha avuto la stessa nei confronti dell’ormai ex marito.

“L’ho pizzicato con un’altra”

Ebbene si, il motivo della rottura del matrimonio tra Jerry Calà e Mara Venier è proprio un tradimento da parte dell’uomo. I due si sposarono nel 1984, ma il loro matrimonio durò ben poco: la coppia si lasciò tre anni dopo. La loro storia d’amore in realtà, è iniziata perché condividevano un forte amore reciproco, ma l’attore anche durante il matrimonio, ha sempre avuto la passione per le donne.

Durante l’ospitata a Verissimo, Mara racconta a Silvia Toffanin un evento tragicomico del loro matrimonio. La conduttrice sorprese Jerry con un’altra donna. Non era di certo la prima volta che scoprì un tradimento del marito, ma la dinamica di questo episodio è stata davvero terribile.

“Sono andata nei bagni e l’ho pizzicato con un’altra, non sai quante gliene ho date sia a lui che a lei” racconta ironicamente la Zia Mara. Di fronte a questa dichiarazione, Silvia Toffanin rimane letteralmente basita, sia per il tradimento che per la reazione inaspettata della conduttrice di Domenica In. Mara tuttavia, in quell’occasione ne ha approfittato per svelare, dopo tante chiacchiere sul loro conto, la verità sulla rottura con l’ex marito Jerry Calà.