Gerry Scotti, il drammatico incidente in diretta tv: pozza di sangue nello studio e intervento immediato

Durante una puntata dello Show dei Record, Gerry Scotti si è trovato alle prese con uno spiacevole incidente di una concorrente: attimi di panico in studio

Gerry Scotti è sicuramente uno dei conduttori più stimati di Mediaset. Il suo carattere fermo, la sua professionalità e la capacità di gestire qualsiasi evento, hanno contribuito all’enorme successo ottenuto dal conduttore.

Un uomo dalla personalità incredibile che nel tempo si è dimostrato una persona umile e sensibile che, come detto in precedenza, è in grado di gestire qualsiasi conduzione. La sua carriera l’ha visto di fronte a numerose scelte rischiose, ricordiamo soltanto la sua dichiarazione di quando ha deciso di cambiare drasticamente la sua vita per darsi al mondo dello spettacolo: “Avevo un ottimo stipendio, un sacco di benefit, persino il dentista pagato. Così, quando dissi a casa che volevo darmi allo spettacolo, per poco a mia mamma non prendeva un coccolone”.

La sua conduzione ad un programma come Lo Show dei Record tuttavia, prevede la possibilità di far fronte anche a spiacevoli incidenti. Gerry oramai dispone di una certa esperienza in merito, visti i lunghi anni nella conduzione. L’imprevisto tuttavia, è sempre in grado di scuotere anche il miglior presentatore.

Il programma infatti, prevede l’arrivo di numerosi talenti disposti a superare i propri limiti fisici, in base alle loro svariate capacità. Si tratta di uno show davvero coinvolgente che lascia il pubblico puntualmente senza fiato. Nonostante ciò, certe prove richiedono delle azioni rischiose, che vanno svolte nel minor tempo possibile. In una condizione del genere, inutile negare che l’incidente in diretta è dietro l’angolo. L’episodio in questione è avvenuto ad una concorrente, generando panico in studio.

L’incidente in diretta: la concorrente ferita

Durante l’edizione 2022 dello Show dei Record, presentata da Gerry Scotti con la partecipazione dei giudici Sofia Greenacre e Lorenzo Vetri, i partecipanti Chris e Elena hanno sfidato se stessi spaccando il maggior numero di tavolette in un solo colpo. La coppia aveva un minuto di orologio per superare il record già stimato in precedenza. Durante questo lasso di tempo, la donna si ferisce alla mano, ma decide comunque di continuare la sfida fino alla fine.

Nel momento in cui il tempo a disposizione finisce, Gerry chiama immediatamente i soccorsi. Gli addetti hanno tamponato la ferita della mano destra che si presentava evidentemente insanguinata. Per sua fortuna, oltre al sangue, non si trattava di nulla di grave ma questo episodio ha generato un caos generale nello studio.

Nonostante l’incidente, la coppia è riuscita comunque a superare il record, aggiudicarsi il nuovo titolo con oltre 340 tavolette di legno rotte con un solo colpo ciacuna.