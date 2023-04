Raimondo Vianello e Sandra Mondaini avevano dei ‘figli nascosti’: ecco come sono ridotti oggi

Sandra Mondaini e Raimondo Vianello sono stati genitori di due figli filippini adottati legalmente: ad oggi la famiglia vive così.

Come non ricordare l’immortale sitcom che ci ha accompagnato per molti anni nella vita della coppia più amata dal pubblico italiano: Casa Vianello. La loro simpatia e genuinità è stata la chiave della coppia che, puntata per puntata, ha intrattenuto e divertito milioni di telespettatori.

Raimondo e Sandra sono stati una coppia nel lavoro e nella vita, dimostrando a tutto il mondo il significato dell’amore vero, ossia quello imperfetto. In casa Vianello infatti, Raimondo interpretava il marito burbero, mentre Sandra la moglie annoiata che si lamentava del proprio marito.

Nella loro ironia, hanno raccontato le buffe vicende di una coppia come tante. Nella vita reale sono sempre stati affiatati, ma la loro simpatia ha fatto sempre parte della loro indole. “Se mi guardo indietro non ho pentimenti. Dovessi ricominciare, farei esattamente tutto quello che ho fatto. Tutto. Mi risposerei anche. Con un’altra, naturalmente”, ha ironizzato Raimondo in una sua frase celebre.

La coppia che è stata insieme per ben 52 anni rimarrà sempre nel cuore dei telespettatori. Nella loro relazione non sono mai nati dei figli per forze naturali, ma il loro desiderio di donare amore ha fatto sì che adottassero due figli, ma non a caso. l’intera famiglia dei loro domestici filippini.

La nuova vita per i figli di Sandra e Raimondo

La coppia celebre ha adottato i coniugi Magsino di origini filippine e, a seguire, i loro figli avuti successivamente. La coppia lavorava dalla famiglia Vianello da inizio anni ’90 e tra loro si è creato un rapporto familiare, un affetto che andava oltre il rapporto lavorativo.

Quando la coppia Magsino ha avuto due figli di nome Raimond (in onore di Raimondo) e John Mark, questi sono diventati in automatico nipoti dei due attori. Fin da piccoli sono stati coinvolti nelle puntate di Casa Vianello e le loro comparse ci hanno dato modo di conoscerli attraverso lo schermo. Nonostante le apparizioni nella sitcom, i due nipoti non hanno proseguito la carriera come attori ma hanno scelto due vite ben differenti, lo stesso vale per i domestici.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Raimond Magsino (@itsnotraimond)

Dopo la morte dei Vianello, i domestici filippini sono tornati nel loro paese d’origine e con i soldi dell’eredità, hanno aperto una Onlus per le persone più bisognose. I nipoti invece, vivono ancora nella Villa della coppia Vianello, la stessa in cui sono cresciuti. Il primogenito Raimond si è iscritto alla facoltà di Economia che ha successivamente abbandonato per seguire dei corsi di memoria e lettura veloce. Ad oggi si occupa di network marketing su internet e ha un profilo Instagram con cui condivide la sua passione per le moto. John Mark invece, dopo aver completato il liceo, ha deciso di aprire una società immobiliare, dove si occupa di compravendita.