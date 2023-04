Nikita Pelizon, la confessione bollente dopo il GF: “Sotto le lenzuola con Antonino…”

L’ormai ex concorrente del GF Vip, Nikita Pelizon ha parlato della sua edizione del GF Vip e fatto il punto sul suo rapporto con Antonino Spinalbese.

Si è da pochi giorni conclusa anche la settima edizione del Grande Fratello Vip che ha visto la bella modella Nikita Pelizon aggiudicarsi la vittoria finale. Un percorso molto lungo il suo in quanto l’ormai ex gieffina ha fatto il suo ingresso in casa lo scorso mese di settembre.

Tutti questi mesi non sono stati semplici per lei che si è ritrovata anche a dover gestire alcuni momenti complicati e diverse accuse. Una di queste è arrivata all’inizio del reality da parte del compagno di gioco Antonino Spinalbese con cui non ha senza dubbio avuto uno splendido rapporto.

A diversi mesi dal loro ultimo confronto in casa, l’ex gieffina ha fatto alcune rivelazioni sul suo compagno di avventura. In particolare ha parlato di un possibile incontro con lui sotto le lenzuola.

Nikita Pelizon, il rapporto con Antonino: alti e bassi nella casa

Sin dalle prime settimane del reality, Antonino ha palesato più volte i suoi dubbi sulla compagna di gioco che ha sempre definito una stratega e un’abile giocatrice. L’ex parrucchiere ha anche confermato alla diretta interessata durante un confronto di non riuscire a relazionarsi facilmente con lei. Inoltre, Spinalbese era presente con Elenoire Ferruzzi al momento dello sputo contro la Pelizon.

Con il passare dei mesi le cose sono leggermente migliorate tra i due ed in particolare quando Antonino si è schierato dalla sua parte e contro Luca Onestini. Un rapporto quindi molto complicato e particolare che però fuori dalla casa non è andato avanti. A distanza però di alcune settimane dalla fine, la Pelizon ha risposto ad una curiosità su Spinalbese e sui letti della casa.

Antonino Spinalbese, la rivelazione di Nikita: sotto le coperte insieme?

Nikita è di recente stata ospite di Sophie Codegoni durante il consueto appuntamento con Casa Chi. Tra le domande una ha attirato l’attenzione: “Sei una delle poche a non essere finita sotto le coperte con Antonino, come mai? Non è il tuo tipo, ti dispiace?“. Una domanda che ha fatto sorridere la Pelizon che dal canto suo ha risposto con molta sincerità.

A tal proposito ha dichiarato: “Ha un fascino che veramente…deve fare dei corsi con altri ragazzi. Questa cosa è da insegnare. Comunque non ci sono finita perché abbamo smesso di parlarci dopo pochissimo tempo, non c’è stato modo. Ma comunque non sono entrata al GF con questo obiettivo”. Tra i due quindi non è successo nulla ed a quanto pare per volere di entrambi.