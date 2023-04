Caterina Balivo, l’appello disastroso proprio a lui: “Non riesco a dormire, sono scese lacrime”

Caterina Balivo fa un annuncio al presidente della Repubblica Mattarella: “la gente ha fame, aiutaci tu”, scrive commossa su Instagram.

Caterina Balivo è una conduttrice televisiva, giornalista ed ex modella italiana, nota al pubblico per aver condotto Detto Fatto su Rai 1, ma l’abbiamo vista anche in noti programmi come Vieni da Me e nelle vesti di inviata a I raccomandati.

Caterina Balivo, oltre che per la sua carriera professionale, è nota per la sua estrema sensibilità. Anche se ad oggi non la vediamo nel palinsesto della Rai, la conduttrice è molto attiva sul suo profilo Instagram, dove condivide assieme ai suoi fan le continue battaglie sociali a cui si sente particolarmente coinvolta.

Non a caso, qualche mese fa l’abbiamo vista alla mensa dei poveri Opera San Francesco, dove ha aderito al progetto “Volontario all’Opera per un giorno”. Caterina in questa occasione spiega l’importanza di aiutare gli altri.

Questo tuttavia, non è stato l’unico appello della nota conduttrice, in quanto, durante una vacanza ai Caraibi, ha visto con i propri occhi la distruzione che sta avvenendo nella barriera corallina, sensibilizzando la popolazione ad un maggior rispetto per l’ambiente. Caterina Balivo nelle sue battaglie ci crede veramente, tanto che durante la pandemia ha voluto lanciare un appello a Sergio Mattarella in merito alle proteste avvenute a Napoli.

“Non riesco a dormire, stasera sono scese lacrime”

Caterina Balivo è molto legata a Napoli, in quanto è la sua città di origine. Le proteste violente che sono avvenute in quel lontano 2020, hanno scosso non poco la nota conduttrice. In pieno centro di Napoli è andata in atto una manifestazione a causa della chiusura forzata in seguito alla pandemia del Covid-19. Milioni di napoletani sono scesi in piazza per chiedere sussidi necessari per far fronte alle conseguenze economiche riportate in quel periodo.

A Caterina questa situazione ha creato non poco turbamento, tanto che decide di lanciare un messaggio forte in merito a tale situazione. Lei sa benissimo che la sua voce risulta più influente di molte altre persone e non sopporta l’idea che la gente possa morire di fame in seguito ad un evento naturale, in quel periodo non controllabile.

La notte dopo l’accaduto, Caterina condivide una stories con un appello al presidente della Repubblica Sergio Mattarella: “Stanotte non riesco a dormire e neanche a fare un video per poter comunicare il mio disappunto su quello che succede”. “Se si toglie il lavoro si toglie la dignità. Vero, verissimo, ma qui siamo di fronte ad una pandemia che in molti hanno sottovalutato. Tutti noi abbiamo bisogno di risposte, tutti noi vorremmo non avere restrizioni. Ma il virus c’è e con la violenza non si è mai risolto nulla”. Continua Caterina Balivo: “Si poteva scendere in piazza chiedendo garanzie, tutti con le mascherine con un solo obiettivo, invece così l’unico focus sembra la rabbia e la poca consapevolezza della situazione. Stasera sono scese lacrime uguali a mesi fa. La gente ha fame ed ha superato la paura del virus. Presidente Mattarella aiutaci tu”.