Paolo Bonolis, la scioccante tragedia: “Ho perso mio figlio”

La vita privata di Paolo Bonolis è sempre stata al centro dell’attenzione: il conduttore durante un’intervista, fa una dichiarazione su suo figlio.

Paolo Bonolis è senza dubbio uno dei conduttori televisivi più amati e stimati della televisione italiana, tuttavia, quando la fama aumenta, anche la vita privata finisce inevitabilmente sotto la lente d’ingrandimento.

Così è stato per Paolo Bonolis, che ad oggi è felicemente sposato con Sonia Bruganelli, ex modella di fotoromanzi e attuale imprenditrice di successo. Dal loro amore sono venuti alla luce tre figli: Silvia nel 2003, Davide nel 2005 e Adele nel 2009.

La coppia si è sposata nel 2002 e tra alti e bassi è tutt’ora molto affiatata. La prima figlia di Bonolis è nata con un grave problema cardiaco che è stato risolto per mezzo di una difficile operazione. Ad oggi presenta diverse difficoltà motorie, ma è felice e ha tutto il supporto della sua famiglia.

Nonostante la coppia sia legata da molto tempo, Paolo Bonolis prima di Sonia ha avuto un’altra moglie, la psicologa americana Diane Zoeller, con cui ha messo al mondo due figli: Stefano e Martina. La separazione tuttavia, seppur di comune accordo, non è stata molto semplice tra i due. La coppia e i figli infatti, hanno passato dei momenti davvero bui.

La separazione e la perdita del figlio

Durante una puntata di Verissimo, che ha visto la presenza di Paolo Bonolis e la moglie Sonia Bruganelli, il conduttore ammette di essere stato un padre assente in passato, cosa aggravata dal fatto che dopo la separazione con Diane, la donna si è trasferita in America assieme ai figli.

In un video mandato in onda nel programma, Bonolis dichiara: «Ho perso mio figlio quando aveva 4 anni» parlando del primogenito Stefano. Il matrimonio tra Bonolis e Diane è durato 5 anni, dal 1983 al 1988, seguito da una burrascosa rottura a causa di un allontanamento da ambo le parti. Bonolis nel video ammette: «Io ragionavo più dicendo ‘io’ che dicendo ‘noi’. Sono stato un padre assente, poi mi sono reso conto che ci sono valori più importanti. Mi sono permesso di dire ‘noi’ perché ho incontrato un altro ‘io’ che mi ha aiutato a dire noi».

Bonolis nel suo libro “Perché parlavo da solo”, racconta di quanto in passato abbia trascurato i figli per rincorrere la sua carriera e il momento in cui ha capito i suoi errori. Il conduttore durante la puntata ringrazia anche la moglie Sonia: «Voglio ringraziare mia moglie che mi ha aiutato a costruire un ponte tra le due famiglie»,