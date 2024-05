Trucco del ghiaccio, il segreto dello chef per mangiare le patate come al ristorante | Non serve esperienza ai fornelli, risultato sorprendente

Sta spopolando il trucco del ghiaccio per cucinare le patate, questo viene messo in pratica già dagli chef che riescono a ottenere risultati stupefacenti.

Le patate giocano un ruolo molto importante nella nostra alimentazione quotidiana, in quanto sono presenti in una lunga serie di ricette che appartengono alla tradizione culinaria italiana e non solo.

Al tempo stesso, poi, le patate sono considerate anche un alimento dimagrante, idoneo a perdere peso in quanto da ritenere un carboidrato semplice e non complesso. Il tutto dipende, ovviamente, anche dalle modalità con le quali vengono cotto, più semplice sarà la cottura e meno calorie avrà all’atto finale.

Tra i metodi di cottura più famosi, poi, anche se non sempre indicato per coloro che stanno seguendo una dieta, troviamo le patatine fritte, le quali sono in grado di mettere sempre e comunque tutti d’accordo.

Eppure, gli chef attuano un trucco in grado di rendere il piatto in questione sempre perfetto, oltre ogni aspettativa… ma adesso potrai applicarlo anche tu.

Come possiamo cucinare delle patate perfette?

La risposta a questa domanda, dunque, dipende principalmente dal tipo di ricetta che andremo a realizzare. Un esempio pratico per capire quanto stiamo dicendo, non a caso, rappresentato dalle patate al forno. In quanto, per accelerare i tempo, possiamo anche tagliarle in più parti, farle sbollentare per pochi minuti così da cuocere l’esterno e mantenere croccante l’interno. Dopodiché, trasferiamo le patate al forno e facciamo cucinare con origano, oppure burro, a seconda della ricetta di riferimento.

Un altro metodo di cottura, poi, prevede anche l’impiego del ghiaccio durante un preciso momento della preparazione, quello che avviene è davvero incredibile e ti permetterà di avere delle patate perfette, proprio come quelle del ristorante.

Attua il trucco delle patate per cucinare le patate

Questo trucco viene usato principalmente per la realizzazione delle patatine fritte, ma si adatta a qualsiasi altro tipo di ricetta. Non dobbiamo fare altro che tagliare le patate a seconda del piatto che dobbiamo preparare, per poi metterle dentro una ciotola con acqua fredda e qualche cubetto di ghiaccio per 30 minuti.

L’azione dell’acqua fredda, così come il ghiaccio, andranno a rallentare la perdita di amido che avviene nella patata durante la cottura. In questo modo, dunque, l’alimento sarà più croccante e non si ammorbidirà in modo eccessivo e non solo. Trattenendo e cristallizzando l’amido vedremo scendere la componente calorica, rendendo le patate più leggere e adatte alla nostra dieta o in grado di migliorare l’esposizione del piatto una volta servito in tavola.