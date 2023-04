Tragedia Pippo Baudo, la sconfitta contro il tumore incurabile: “Non ce l’ha fatta…è morto soffrendo” | Addio doloroso

Pippo Baudo racconta in un’intervista le disgrazie che l’hanno segnato: dalla calvizia alla morte dell’uomo più importante della sua vita.

Dietro ad una vita fatta di successi come quella di Pippo Baudo, si nascondono delle situazioni drammatiche che hanno segnato per sempre la vita del conduttore. Fare una presentazione di Pippo è quasi inutile in quanto, il suo talento non è passato di certo inosservato in tutti questi anni di carriera televisiva che cominciò negli anni ‘60.

Ad oggi ha 86 anni e ha deciso da un po’ di tempo di dire addio al mondo dello spettacolo per dedicarsi alla sua famiglia e alle sue passione. Una scelta inusuale, vista la tremenda devozione del conduttore nei confronti del lavoro, che mise sempre al primo posto, anche davanti alla sua salute altalenante.

Noi tutti, siamo abituati a ricordare Pippo Baudo sorridente e con un’estrema professionalità, ma solo i telespettatori più attenti sapranno che il conduttore ha sofferto di diverse problematiche non indifferenti, alcune che l’hanno visto protagonista, altre che hanno colpito l’uomo a lui più caro.

Il dolore raccontato da Pippo Baudo

Ci sono diversi eventi che sono rimasti impressi nella vita del conduttore, alcuni potrebbero sembrare banali, ma non per chi lavora principalmente mostrando la sua immagine. Uno di questi è sicuramente la sua calvizia: quella che a molti può sembrare una cosa di poco conto, ha creato dei veri e propri complessi psicologici a Baudo, che iniziò a diradarsi a soli 20 anni.“Io, stempiato dall’età di 20 anni, mi sono sentito defraudato di qualcosa d’importante. Un calvo, credetemi, sente di avere una diminuzione. Per me era anche una questione di immagine professionale. Perché, non c’è niente da fare, la pelata in tv invecchia”, ha confessato Baudo ad un’intervista.

Il lavoro infatti, era molto importante per Pippo Baudo, che lo mise più di una volta davanti a tutto, anche alla sua salute. “Quando mi chiesero quali impegni avevo, per decidere quando operarmi, risposi che mi servivano tre mesi per preparare Canzonissima”, confessò Baudo in merito alla scoperta del suo tumore alla tiroide. Sebbene si trattasse di una condizione davvero grave, i medici lo rassicurano, ma nel contempo lo avvertirono che se voleva rimanere in vita, doveva essere operato. “Cominciai a curami e ogni tanto avevo fortissimi malesseri. Durante quei tre mesi, comunque, non pensavo mai alla malattia, ma solo al lavoro”.

Il conduttore, che grazie ai dolori lancinanti si accorse di aver sbagliato priorità, per fortuna riuscì a debellare il terribile tumore: “…quel nodulo, quell’esplosione esterna della malattia mi ha salvato perché mi ha permesso di intervenire subito”, dichiarò Baudo.

Purtroppo lo stesso non è stato per suo padre, uomo che Baudo ricorderà sempre con grande affetto.“Quasi contemporaneamente a me si era ammalato dello stesso tipo di tumore anche mio padre, l’uomo più importante della mia vita, con cui avevo un rapporto straordinario… Ma lui non ce l’ha fatta ed è morto soffrendo molto”.