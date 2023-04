Elisabetta Canalis, in causa da tre anni: “Rivuole i suoi soldi” | La rottura è insanabile

Rivelazione a sorpresa sulla showgirl Elisabetta Canalis che sarebbe finita al centro di una vera e propria battaglia legale contro una sua vecchia conoscenza.

Elisabetta Canalis è alle prese da ormai diversi mesi con alcuni importanti cambiamenti soprattutto dal punto di vista privato. La showgirl ha infatti intrapreso la strada del divorzio dal marito Brian Perri con i motivi che restano però ancora avvolti nel mistero.

I problemi però non sono solo legati al suo matrimonio o alla presenza di un nuovo presunto amore nella sua vita. In questi giorni è infatti tornata nell’occhio del ciclone a causa della sua amicizia con Maddalena Corvaglia. Anche tra di loro le cose sembrano non essere più come una volta.

Lo ha confermato proprio la Corvaglia nel corso di una recente intervista senza però fare riferimento al motivo. Stando però ad alcune clamorose indiscrezioni, il motivo dello scontro sembrerebbe essere di tipo economico.

Elisabetta Canalis, amicizia al capolinea con la Corvaglia: le sue parole

Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia hanno preso parte insieme ad alcune fortunatissime edizioni del format Striscia la Notizia. Sono senza dubbio la velina mora e la velina bionda che più di tutte il pubblico ha amato in questi anni. Una collaborazione professionale che si è presto trasformata anche in una grande amicizia di cui adesso però resta ben poco.

Nel corso di una recente intervista al Corriere della Sera, la Corvaglia in merito ha rivelato: “È stata una bellissima amicizia ma quello che ha fatto è stato troppo grave per me. Quando si perde la fiducia, l’amicizia si spezza. Per tanto tempo ho provato una sensazione di vuoto, adesso mi sono abituata alla sua assenza“. Stando a queste dichiarazioni si tratta quindi di qualcosa di grave e che secondo alcune indiscrezioni potrebbe essere legato alla sfera economica.

Maddalena Corvaglia e la lite con la Canalis: spunta un motivo shock

Un argomento su cui si è soffermata anche l’esperta di gossip Deianira Marzano che attraverso alcune stories su Instagram ha riportato una segnalazione shock. A quanto pare dietro la lite ci sarebbe un motivo economico: “Sono in causa da tre anni per soldi. La Canalis vuole che Maddalena le dia la parte dei soldi investiti per la palestra e quelli dovuti alle spese post chiusura. Non si parlano da tre anni”.

Le due quindi sarebbero alle prese con le conseguenze di un investimento fatto insieme e finito male. Da sottolineare che al momento si tratta di una clamorosa indiscrezione che nessuna delle dirette interessate ha smentito o confermato.