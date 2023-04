Michelle Hunziker, alla fine spunta l’amante: la fuga alle Maldive proprio con lui | È famosissimo

L’amante segreto di Michelle Hunziker ha creato un certo scalpore: alcune foto hot che li ritraggono insieme hanno fatto il giro del web.

Michelle è la bellissima conduttrice svizzera che ha conquistato il suo pubblico grazie alla sua energia e simpatia. Ad oggi la ritroviamo con enorme gioia al timone di Striscia la Notizia assieme al fidato socio Gerry Scotti.

La showgirl, tuttavia, ha ricominciato a far parlare di sé nelle riviste di gossip e nei social, anche se in verità non ha mai smesso di farlo. Questa volta sulla lente d’ingrandimento troviamo la figlia Aurora, che con l’arrivo di Cesare, ha fatto sì che la nostra Michelle diventasse nonna.

Prima di questo fatto però, Michelle è stata sotto torchio per la fine della relazione con Tomaso Trussardi, ex marito ed imprenditore con cui ha dato alla luce Sole e Celeste. Ancor prima le stesse attenzioni sono cadute sulla fine del Rapporto tra Michelle e Eros Ramazzotti.

La vita di Michelle insomma, è sempre stata sotto i riflettori, ma Fabrizio Corona tanti anni fa, riuscì a rubare degli scatti incredibili alla showgirl insieme al suo amante segreto, ricattandola di pubblicarle pubblicamente. Ad oggi queste foto sono finite in mano a qualcuno, e successivamente, gli scatti hanno fatto impazzire ed indignare la platea.

L’amante segreto di Michelle Hunziker: le foto hot

A distanza di tanti anni, esce fuori la verità, forse quella un po’ scomoda sia per Michelle Hunziker, che per Marco Predolin, il noto conduttore che è stato scoperto con Michelle quando lei aveva solamente 17 anni. L’uomo ai tempi degli scatti, aveva 43 anni, questo dettaglio contribuì a rendere lo scoop ancora più eclatante.

Pare che tra i due ci fosse una relazione clandestina di cui i due non hanno mai parlato in pubblico. A farlo infatti, ci ha pensato Fabrizio Corona, che quando li sorprese alle Maldive, fece degli scatti che successivamente utilizzò per ricattare i vip. In realtà Michelle, ai tempi stava muovendo i primi passi nel mondo dello spettacolo, in quanto era arrivata in Italia da davvero poco tempo.

Fino ad oggi, Michelle non ha voluto esprimersi in merito a questa storia, a farlo però, è stato Marco stesso, che ha voluto dire due parole in merito a questa relazione: “Con Michelle è stata una ragazzata (…) Una storiella finita male perché ci sono state delle voci brutte, lei ha detto delle cose…Io credo di essermi comportato molto bene (…) Sono contento che ora lei si sia rifatta la sua vita e sono contento di tutto quello che ha fatto”. Le foto hot intanto, hanno fatto il giro del web, scatenando il pubblico e i fan.