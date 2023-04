Ambra Angiolini, grande ritorno proprio con l’amore storico: ecco di nuovo la coppia da sogno

Ambra Angiolini sorridente: dopo tanto tempo dalla loro separazione, vediamo il ritorno di una delle coppie più amate dal pubblico.

Certi amori non finiscono mai, o meglio, si separano, ma nonostante questo sono uniti da un filo che li tiene legati per tutta la vita. Delle volte, le circostanze della vita portano a dividere due persone: questo è accaduto ad Ambra Angiolini, che assieme al suo ex marito Francesco Renga hanno passato una vita piena di impegni dovuti dal lavoro. Questa condizione man mano nel tempo ha portato la coppia ad allontanarsi, ma non solo fisicamente.

Loro infatti, sono stati insieme dal 2004 al 2015 e in questi 11 anni sono nati due figli: Jolanda e Leonardo. Due anni dopo dalla separazione, Ambra è stata legata all’ex allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, uomo con cui è stata legata sentimentalmente fino al 2021. Tra i due tuttavia, sembra finita davvero male.

In realtà, Ambra a fine 2022 ha dichiarato al mondo intero il suo nuovo amore: si tratta di Andrea Bosca, uomo che ha sempre descritto come d’altri tempi, il gentiluomo premuroso di cui Ambra a suo dire, ha sempre avuto bisogno.

Tuttavia, l’avvicinamento di Ambra e il suo ex, non è passato di certo inosservato al pubblico più attento. Pare che Ambra Angiolini abbia rivisto Francesco Renga; niente di strano visto che si tratta del padre dei suoi figli, ma la questione ha fatto molto chiacchierare i fan.

Ambra Angiolini e Francesco Renga di nuovo insieme

La nuova relazione tra Ambra e Andrea è iniziata a fine 2022, stesso periodo in cui sono state scattate delle foto compromettenti di Ambra assieme al suo più grande amore del passato, Francesco Renga. Gli scatti risalgono a ottobre 2022 e ritraggono Ambra al parco divertimenti sul lago di Garda, insieme ai figli Jolanda, 18 anni, Leonardo 16 e il padre, nonché ex compagno Francesco Renga.

I due infatti, da come si può notare, hanno mantenuto un rapporto sereno, basato sull’affetto reciproco, proprio per questo li vediamo abbracciati e con un’evidente rapporto d’intimità. A questo punto potremmo chiederci se tra i due ci potrà mai essere un avvicinamento amoroso, ma nel frattempo si tratta solamente – per quanto ne sappiamo – di un bellissimo rapporto d’affetto e d’amicizia.

Qualche mese dopo infatti, Ambra si è fidanzata ufficialmente con Andrea Bosca, uomo di cui si proclama innamorata, mentre Renga, dalla separazione con Ambra, è fidanzato con Diana Poloni, una chef di Brescia. Si tratta di una relazione che va avanti dal 2015, ma che è stata ufficializzata solamente nel 2020. Ricordiamo un dolcissimo momento, dove Ambra è stata scelta da Maria De Filippi come giudice d’onore nel 2017 ad Amici. In quell’occasione incontrò Francesco Renga, mettendo in scena un divertente e dolcissimo siparietto insieme: “Nel vederlo ci ho ripensato…Maria chiudo la busta”, così ha esordito Ambra all’arrivo del suo ex, mostrando ancora una volta, la complicità che li legherà per tutta la vita.