Addio Miriana Trevisan, assolutamente niente da fare: non c’è più speranza

L’ex showgirl Miriana Trevisan, ad oggi ha cambiato totalmente la sua vita: la pittura e la scrittura fanno parte del suo nuovo percorso.

Come dimenticare Miriana Trevisan, la ragazza che grazie a “Non è la Rai” di Gianni Boncompagni è riuscita a esordire nel mondo dello spettacolo grazie a quel programma che fu il suo lancio nel 1991.

La ragazza in realtà, non fu molto entusiasta della sua partecipazione in quanto, il suo desiderio era quello di fare la ballerina, il ruolo di showgirl a suo dire, non le si addice proprio. Fu proprio suo padre a spingerla in trasmissione; tuttavia questa imposizione non fu del tutto errata, visto che da quel momento Miriana ebbe un successo incredibile.

Miriana Trevisan, classe ‘72, nasce a Napoli e dopo il suo debutto a Non è la Rai del 1991, prese velocemente il volo. La showgirl è stata la spalla destra di Mike Bongiorno nella Ruota della Fortuna, l’abbiamo vista nelle vesti di Velina di Striscia la Notizia e anche nella conduzione di Paperissima Sprint.

La sua carriera è stata segnata da grandi successi, tra cui l’ultimo, o meglio, quello che la accompagnò nel suo allontanamento graduale nel mondo della televisione: la sua partecipazione nella serie Carabinieri. Da quel momento sembrano essersi disperse le tracce, se non fosse per qualche breve e sporadica apparizione in tv: ricordiamo la sua partecipazione al Grande Fratello Vip e all‘Isola dei Famosi. Anche in quei casi, la sua presenza non ha fatto sì che la showgirl tornasse alla ribalta. In realtà la scelta di allontanarsi dal mondo della tv è voluta dalla stessa, ma per quale motivo? E soprattutto: che fine ha fatto la bellissima Miriana Trevisan? Non ci crederete mai.

Nuova vita per Miriana Trevisan

Non tutti sanno che Miriana ha deciso di allontanarsi dal mondo dello spettacolo. La showgirl è stata ospite qualche tempo fa nei salotti di Barbara D’Urso, per parlare dell’esperienza dell’ex marito Pago al GF Vip. Nel 2004 prende una pausa dalla televisione per dedicarsi al teatro e al cinema, dove ha preso parte nel film La nipote di Barbablù.

Ultimamente non l’abbiamo più vista nel piccolo schermo, ma nel suo profilo Instagram, la showgirl racconta la sua vita ad oggi, condividendo peraltro, la sua grande passione per la pittura e la scrittura. Nel 2013 ha pubblicato il suo primo libro: Le fiabe colorate di Miriana, una raccolta di racconti per bambini, di cui il ricavato è andato in beneficenza.

Se guardiamo nel dettaglio la sua vita privata, scopriamo che Miriana Trevisan sta dando la priorità al suo ruolo di mamma, occupando quasi tutto il tempo per la crescita di suo figlio. Nicola è nato a settembre 2009 dall’amore con l’ormai ex marito e Pago. Nel 2013 la coppia ha annunciato la separazione e ad oggi ci sono diversi rumors sui possibili flirt, ma la showgirl per il momento si proclama single.