Maria De Filippi, dopo il lutto arriva lo stop: addio alla messa in onda | Non la vedremo lì

Nelle giornate di oggi 24 e domani 25 aprile, le puntate di Uomini e Donne sono state sospese: ecco il motivo e quando torneranno in onda.

Nella giornata odierna, Uomini e Donne non andrà in onda come di consueto e pare che lo stesso accadrà anche domani. Ovviamente tale decisione è stata presa in vista del ponte del 25 aprile, un periodo di stop che ha visto l’assenza del dating show anche nella giornata del 21 aprile.

A questo punto vi starete chiedendo chi prenderà il posto del programma pomeridiano in queste giornate. Il 21 aprile, in vista del serale di Amici abbiamo visto uno speciale dedicato, tuttavia questa volta la programmazione sarà ben diversa.

Oggi 24 Marzo, subito dopo Beautiful, andrà in onda la replica della prima puntata della seconda stagione di Luce dei tuoi occhi, la fiction con Giuseppe Zeno e Anna Valle. In questa giornata salterà quindi, anche la soap Terra Amara. Dopo la fiction andrà in onda la puntata pomeridiana di Amici 22, a seguire lo spazio dedicato all’Isola dei Famosi, una puntata di Un altro domani, per finire la giornata con Pomeriggio 5.

Quando tornerà in onda Uomini e Donne

Una volta chiara la dinamica, ci resta un altro quesito: quando tornerà in onda il programma di Maria de Filippi? Per fortuna il ponte finirà a breve, facendo sì che il 26 aprile potremo tornare a vivere le avventure dei partecipanti di Uomini e Donne. Per l’esattezza dalle 14,45 su Canale 5. Secondo le indiscrezioni di Lorenzo Pugnaloni, sulla pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover, mercoledì andrà in onda la prima parte della puntata registrata il sabato prima. tuttavia, ci sono delle dinamiche importanti che vi vogliamo assolutamente annunciare: ecco lo spoiler di cosa accadrà.

Uomini e Donne: Anticipazioni del 26 aprile

La puntata vedrà la partecipazione iniziale di una Gemma Galgani e la sua nuova conoscenza. Per quanto riguarda Elio, ci saranno dure critiche a causa del suo volere di continuare la conoscenza con Paola. Aurora e Armando si troveranno nel mezzo di uno scontro acceso, che vedrà l’intervento di Riccardo. In merito al trono classico, possiamo affermare che Nicole Santinelli e Andrea Foriglio si sono lasciati andare ad un bacio, mentre Luca ha finalmente chiarito con Alessandra.

Una puntata ricca di novità, ma i protagonisti indiscussi saranno Carola e Federico che hanno deciso di andare a convivere: “Sono rimasto ammaliato dalla sua bellezza. Ha una intelligenza che ammiro tantissimo, è assolutamente ambiziosa e riusciamo a parlare tanto e in maniera tranquilla anche di eventuali problemi”. Carola infatti, racconta delle primi liti: “Abbiamo litigato due volte. La prima perché lui aveva l’ansia che potessi lasciarlo, la seconda perché eravamo in autostrada e lui non voleva farmi guidare perché molto premuroso, e io non gli ho rivolto la parola per mezz’ora”.

A questo punto non ci resta che aspettare mercoledì per tutti i dettagli. Ricordiamo inoltre, che la messa in onda di Uomini e Donne è prevista fino a fine maggio.