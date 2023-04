Addio Barbara D’Urso, fatta fuori così: non ce l’ha fatta | Una ‘vera tragedia’

Clamoroso aggiornamento su di uno storico programma di casa Mediaset e la conduttrice Barbara D’Urso: arriva il nome del suo sostituto.

Sono già diversi mesi che fa discutere il rapporto tra Barbara D’Urso e la rete televisiva Mediaset. Da anni la conduttrice è una certezza per il pubblico di Canale 5 anche se nell’ultimo periodo numerosi suoi programmi sono stati cancellati o addirittura ridotti.

Come se non bastasse da alcuni giorni sta facendo il giro dei social anche una clamorosa indiscrezione. A quanto pare infatti, la rete sembra decisa a confermare il ritorno di un format di cui lei si è occupata ma allo stesso tempo non ha approvato il suo ritorno alla conduzione.

Non a caso oltre al ritorno del format è emerso anche il nome del conduttore che dovrebbe prendere il suo posto e che tutti conoscono molto bene ma vediamo tutto nel dettaglio.

Barbara D’Urso, il rapporto complicato con la Mediaset: gli ultimi aggiornamenti

La nota conduttrice è da anni un volto storico della rete e basti pensare agli ultimi progetti a cui ha preso parte. In passato si è infatti occupata di Mattino 5, di Pomeriggio 5, Domenica Live ed in prima serata di Live – Non è la D’Urso. Tutta una serie di format che però da un paio di anni ormai non vanno in onda con la sola eccezione del primo affidato però alla Panicucci mentre il solo Pomeriggio 5 è nelle mani della D’Urso.

Alcune recenti indiscrezioni hanno rivelato che queste decisioni non sono piaciute alla diretta interessata che starebbe valutando anche un trasferimento in Rai. In tal senso in queste ore è arrivata una nuova clamorosa notizia in merito ad una inaspettata sostituzione della conduttrice. A quanto pare la D’Urso dovrà rinunciare ad un suo programma e lasciarlo nelle mani di Enrico Papi.

Enrico Papi, il ritorno in prima serata: l’ultima indiscrezione

Papi occupa in questo momento un ruolo molto importante ossia quello di opinionista dell’Isola dei Famosi al posto di Nicola Savino. Secondo i telespettatori però si tratta di un lavoro che sembra stare stretto al conduttore che in alcune occasioni sembra sovrastare anche la stessa Blasi. Per lui potrebbe però arrivare presto una soluzione al posto proprio della collega.

Secondo alcune rumors infatti la Mediaset vorrebbe affidare a Papi il timone della prossima edizione de La Pupa e il Secchione Show. Il format sotto la guida della D’Urso non ha convinto il pubblico ed a quanto pare anche gli addetti ai lavori che sembrano quindi decisi a puntare su di un cambio della guardia.