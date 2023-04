Addio Paola Barale, purtroppo non si sa il vero motivo: non sembra esserci nient’altro da fare | Non ce l’ha fatta

Da molti anni, Paola Barale è sparita dal mondo televisivo; per quale motivo la showgirl si è ritirata definitivamente?

La carriera di Paola Barale è stata decisiva dall’inizio degli anni ‘90, dove diventa uno dei volti più amati e stimati della televisione italiana. Paola in realtà non si fece conoscere per il suo personaggio, ma per quello di Madonna, la cantante che imitava. “Non mi è mai piaciuto, io volevo essere me stessa” afferma la showgirl durante un’intervista a Belve.

Nonostante ciò, questo fu il momento decisivo in cui Mike Bongiorno la notò, portandola con sé come valletta a La ruota della fortuna. Successivamente la sua carriera fu in salita, visto che Paola partecipò anche a Buona Domenica.

La sua vita privata è stata sempre sotto i riflettori, soprattutto per quanto riguarda il breve flirt avuto con l’opinionista di Uomini e Donne Gianni Sperti. La storia tuttavia, non durò per molto tempo.

In questi anni si è tanto parlato del motivo per cui Paola Barale ha deciso di abbandonare i riflettori, ma nonostante i rumors, la questione è sempre stata poco chiara. A distanza di anni la showgirl rilascia alcune interviste dove finalmente rivela al pubblico il motivo della sua drastica uscita di scena.

Perché Paola Barale ha abbandonato la televisione

Durante alcune interviste, Paola Barale rivela il motivo della sua uscita di scena. Ad oggi la showgirl ha quasi 56 anni e la sua vita lavorativa è cambiata. La donna ha sempre avuto una grande passione per il teatro, un sogno che negli ultimi anni è diventato realtà. “Con il teatro sto diventando brava e sono soddisfazioni, mi piace perché è diverso e non rischio quindi mai di rivivere le stesse situazioni”, Afferma Paola.

Sono state tante le voci in questi anni che infangano l’immagine stessa di Paola Barale, allusioni che vedevano Maria De Filippi e Maurizio Costanzo coinvolti, a cui lei ha risposto: “Leggende metropolitane sul mio conto? Mi concedo un menage a trois: io, Maria e Paola Barale. Figuriamoci, erano tutte cavolate. Io mi sono data una risposta. Una potrebbe essere perché io non sono mai scesa a compromessi sessuali per lavorare. Non l’ho mai data a nessuno per lavorare”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da PAOLA BARALE (@paolabaraleofficial)

Nonostante Paola Barale abbia deciso di abbandonare il mondo televisivo per dedicarsi interamente a quello teatrale, ad oggi la questione non ha convinto totalmente il pubblico. La showgirl, durante la puntata di Belve fa una dichiarazione poco chiara, che aumenta i dubbi già presenti fin ora. Paola infatti, ha parlato di un blocco e ha affermato che “si dice il peccato ma non il peccatore”. “Ma un blocco di che tipo, televisivo o politico?“, chiede la conduttrice . “Un blocco! Si dice il peccato non il peccatore, è un blocco: a livello politico no… ci sono dei personaggi…”,Questa dichiarazione ha voluto portare a pensare ad un blocco della sua carriera, ma chi sia stata la causa di questo rimane tutt’ora un mistero.