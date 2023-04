Belen Rodriguez, gravidanza e divorzio: finalmente l’ha detto

La conduttrice Belen Rodriguez ha deciso di dire finalmente la verità sul momento che sta vivendo tra una presunta gravidanza ed un presunto divorzio.

Belen Rodriguez è da sempre al centro dell’attenzione ma soprattutto del gossip con la sua vita sentimentale particolarmente ricca di colpi di scena. L’ultimo in ordine di tempo risale a pochi mesi fa quando ha annunciato il suo ritorno di fiamma con Stefano De Martino.

I due dopo mesi di separazione e nuove relazioni hanno deciso di riprovarci. Una scelta non esente da critiche ma soprattutto che ogni giorno regala clamorose indiscrezioni. In queste settimane non si è fatto altro che parlare di due presunte novità ossia una nuova gravidanza e l’ennesima crisi della coppia.

Due argomenti importanti quindi e su cui la stessa diretta interessata ha deciso di soffermarsi rivelando come in realtà stanno davvero le cose.

Belen Rodriguez, le ultime sulla sua vita privata: l’assenza sospetta

Dopo la seconda separazione da Stefano De Martino, la nota conduttrice ha intrecciato una storia con Antonino Spinalbese ed i due hanno avuto anche la piccola Luna Mari. I due poi si sono lasciati e Belen ha scelto di riprovarci proprio con Stefano da cui per questioni burocratiche non ha mai davvero divorato. La conduttrice e l’ex ballerino sono quindi di nuovo una coppia a quanto pare non esente da indiscrezioni.

In questi giorni infatti la conduttrice non è stata vista al timone del consueto appuntamento del martedì con Le Iene. La sua assenza ha scatenato alcune clamorose ipotesi e tra queste quella di una presunta terza gravidanza e quella di un possibile ennesimo divorzio dal marito. Due voci che hanno scatenato la conduttrice che in diretta ha deciso finalmente di chiarire come stanno le cose.

Le Iene, Belen polemica in studio: tutta la verità

Lo scorso martedì 18 aprile, Belen è tornata al timone de Le Iene nella prima serata di Italia 1. Una volta sul palco ha rivelato finalmente il motivo dietro la sua assenza: “Non sono incinta, non sono scappata in Argentina, non ho divorziato e non ho una crisi personale“. Nessun problema di natura sentimentale dietro il suo forfait bensì un problema di salute: “Non ero presente perché avevo il Covid ma tranquilli che vi deluderò in altri modi“.

Una risposta piccata e particolarmente ironica quella della conduttrice che ha quindi provato a mettere a tacere le voci di questi giorni. Allo stesso tempo però Belen è convinta che ci saranno nuove notizie che dovrà gestire prima o poi.