Ricordate Pia, la figlia di Mario Balotelli e Raffaella Fico? Ecco oggi com’è diventata | Bellezza sopraffina

Molti di voi si ricorderanno la piccola Pia Balotelli, la figlia di Raffaella Fico e Mario Balotelli: oggi ha 10 anni e la sua bellezza è incredibile.

I lineamenti morbidi ed esotici della dolce Pia Balotelli hanno fatto innamorare tutti fin da quando era piccola. La bambina, purtroppo, è finita sotto i riflettori del gossip troppo presto in quanto è nota per la sua storia complicata che per fortuna ha avuto un risvolto positivo.

Quando Raffaella Fico ha annunciato la gravidanza infatti, il padre Mario Balotelli che ha avuto una frequentazione con Raffaella, non ha voluto riconoscere la bambina perché non era convinto della sua effettiva genitorialità.

Mario Balotelli ha riconosciuto sua figlia solamente all’età di due anni, quando si è accertato di essere il padre naturale per mezzo del test del DNA. Questa situazione ha creato non poche polemiche intorno alla coppia, in quanto, la somiglianza della figlia al padre è stata sin dalla nascita davvero evidente, ma in tanti affermavano che la piccola era troppo chiara per essere figlia di Mario.

Raffaella Fico non si è fatta di certo intimorire dai rumors, andando avanti per la sua strada fino alla conferma della paternità di Balotelli. L’uomo, una volta avute le risposte che cercava, ha accolto con amore la piccola Pia, ricomponendo un rapporto di serenità con la madre. Il tempo passa, Pia non è più una neonata, ad oggi ha 10 anni e mezzo e la sua bellezza fa togliere il fiato.

Come è diventata Pia Balotelli

Oramai non esiste alcun dubbio, la bambina è felice e il rapporto con il padre Mario Balotelli è bellissimo. Il padre, ad oggi, prova un affetto incondizionato nei confronti di Pia e da dimostrazione del loro bellissimo legame anche sul suo profilo Instagram.

In occasione del 10° compleanno della figlia, Raffaella condivide una seguenza di foto che le ritraggono insieme in spiaggia. Gli scatti sono accompagnati da una dolcissima dedica di Raffaella: “Auguri cuore mio che tu possa brillare sempre piu.A te, che hai reso la mia

vita bella da morire…Che la vita ti sorrida sempre così come sorridi tu a lei ogni giorno,ringrazio Dio per avermi dato una figlia incredibile. Sono così orgogliosa di te.Ti amo vita mia.Buon compleanno +10”.

La bambina è bellissima e sembra molto più grande della sua età. Nei commenti, non manca chi, non può fare a meno di notare l’evidente somiglianza con il padre.