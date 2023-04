Addio Milly Carlucci, l’ultima possibilità sembra essere svanita: una vera tragedia | Non sembra più esserci nulla da fare

Milly Carlucci dovrà dire addio a “Il Cantante Mascherato”: il programma non andrà più in onda a causa dei continui flop delle puntate.

Manca pochissimo per l’ultima puntata de Il Cantante Mascherato, ma questa volta sembra quella definitiva visto che la Rai non ha più intenzione di mandare avanti questo varietà sulle sue emittenti.

Il programma condotto da Milly Carlucci sembrerebbe in dirittura d’arrivo a causa dei drastici cali d’ascolto ottenuti in questa stagione. La Rai infatti, non può più permettersi una spesa così elevata che si aggira intorno agli 8 milioni di euro per la ripresa di sei puntate, motivo per cui, sta pensando seriamente di chiudere i battenti, sostituendo il programma del sabato sera.

Il Cantante Mascherato va in onda su Rai 1 e prevede l’indagine di cinque giudici che devono scoprire quale personaggio si nasconde dietro le maschere. Il varietà tuttavia, ha faticato fin dall’inizio ad ingranare, quando nel 2020 è stato proposto per la prima volta al pubblico. Uno dei motivi principali sarebbe l’idea del format, che di per sé è anche valida, ma a lungo andare diventa ripetitiva. Questa monotonia è unita anche al fatto che le puntate sembrano estremamente lunghe: alcune tra queste sono durate fino alle 2 di notte.

In tutto questo, Milly Carlucci non si è mai arresa, anzi, sta facendo di tutto per cambiare le cose in modo che la Rai possa ripensare ad un proseguo di stagione anche l’anno prossimo.

Milly Carlucci non si da pace

Ad abbattere il programma più di quanto lo era inizialmente, è stata la scelta di spostare le puntate il sabato sera, ignorando la concorrenza di questa fascia oraria. Sempre nello stesso momento infatti, va in onda uno dei cavalli di battaglia delle reti Mediaset, il serale di Amici condotto da Maria De Filippi. Questa concorrenza infatti, ha sottratto una grande fetta di pubblico allo show di Milly Carlucci che ha subito un crollo netto di ascolti. Nella semifinale, il Cantante Mascherato ha contato uno share del 14,8% contro il 27,9% del serale di Amici.

La conduttrice, per risollevare le sorti del programma, è ricorsa all’inserimento di più personaggi possibili provenienti dal cast di Ballando con le Stelle, chiamando in primis Iva Zanicchi nella giuria, Sara di Vaira e Rossella Erra come ispettrici.

Nonostante i continui tentativi di Milly Carlucci, sembrerebbe che il problema sta alla radice: per salvare Il Cantante Mascherato sono necessarie delle drastiche modifiche al format. Milly comunque non rimarrà senza conduzioni, visto che è già impegnata per la nuova stagione di Ballando con le Stelle, il programma di successo della Rai.